Schmeichel og Leicester var enige om stop

Ifølge Leicester-journalist tæt på klubben var det danske klubikon og 'The Foxes' enige om, at det var på tide med en ny udfordring for landsholdskeeperen.

Kasper Schmeichel skal fra indeværende sæson fremover vogte målet i det sydfranske for OGG Nice, der også råder over danske Kasper Dolberg i truppen. Det betød samtidig et farvel til hjerteklubben Leicester, der i høj grad har været med til at få den danske landsholdskeeper på verdenskortet og samtidig ud af sin fars skygge.

Ifølge Leicester-journalisten Rob Tanner var det en gensidig afsked mellem Schmeichel og Leicester, der begge var enige i, at det var på tide med en ny udfordring til Kasper og en ændring på målmandsposten i klubben.

Kasper Schmeichel er netop blevet præsenteret med nr. 1 og en tre-årig kontrakt med den franske klub OCG Nice FOTO: VALERY HACHE // Ritzau Scanpix

Kasper bestemte selv

Rob Tanner er ansat som Leicester-reporter for det anerkendte engelske fodboldmedie The Athletic og har dækket klubben intensivt i de sidste 14 sæsoner. Tanner har i dialog med klubben fået at vide, at efter 11 års tro tjeneste havde Leicester dyb respekt for den tidligere anfører, og derfor foregik afskeden på Kaspers præmisser.

OCG Nice stod klar med en tre-årig kontrakt, og samtidig var landsholdskeeperen lun på udsigten til at spille europæisk med den sydfranske klub.

Danske Daniel Iversen er udråbt som andenkeeper i Leicester og har gjort god figur i forsæsonen FOTO: Ed Sykes // Ritzau Scanpix

Kasper blev ikke udtaget til træningslejr i Frankrig tidligere på sommeren, og derfra tog rygterne om et eventuelt klubskifte for alvor fart. Walisiske Danny Ward er ny førstemålmand klubben, men på et pressemøde i optakt til sæsonåbneren mod Brentford udtalte træner Brendan Rodgers sig hemmelighedsfuldt om målmandssituationen,

- Bare vent og se, så finder I ud af det.

Danny Ward har døjet med en knæskade i sæsonopstarten, derfor er det ny højst sandsynligt, at danske Daniel Iversen starter første opgør mod Brentford 8. august.

35-årige Kasper Schmeichel nåede at spille 645 officielle kampe fordelt over 11 sæsoner for Leicester City.