Kasper Schmeichel overtager anførerbindet i Leicester City. Det bekræftede Leicesters manager, Brendan Rodgers, på et pressemøde torsdag.

Landsholdsmålmanden har i flere år været viceanfører i klubben, imens Wes Morgan var anfører. Morgan stoppede sin karriere efter sidste sæson, og derfor har Rodgers peget på Schmeichel som forsvarsspillerens afløser.

- Han har været en fantastisk ambassadør for klubben, og han er perfekt til rollen som anfører. Han er meget inspirerende på banen, lyder de rosende ord fra Rodgers om Kasper Schmeichel.

Schmeichel har båret anførerbindet flere gange de sidste par sæsoner, da Wes Morgan de sidste år af karrieren for det meste sad på bænken.

Wes Morgan og Kasper Schmeichel løftede trofæet sammen, da Leicester vandt sidste sæsons FA Cup. Foto: Kristy Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Kasper Schmeichel kunne løfte sæsons første trofæ, da Leicester slog Manchester City i Community Shield. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Den tidligere Liverpool-manager fortæller desuden, at forsvarsspiller Johnny Evans bliver ny viceanfører i klubben.

34-årige Kasper Schmeichel kom til Leicester i 2011. Han har sidenhen stået 377 kampe for klubben og var sensationelt med til at vinde det engelske mesterskab med Leicester tilbage i 2016.

Tæt på danskerkøb

På pressemødet blev Brendan Rodgers også spurgt ind til en anden dansker. Jannik Vestergaard er ifølge flere medier tæt på et skifte til Leicester, og manageren bekræftede også, at den danske forsvarsspiller befinder sig i byen lige nu for at få de sidste ting på plads.

- Vi må se, om han er klar til weekenden, sagde Brendan Rodgers om Vestergaard ifølge BBC Leicester.

Leicester åbner sæsonen på lørdag, når de hjemme tager imod Wolverhampton.