Sorg og glæde: Det glemmer Schmeichel aldrig

Den danske landsholdskeeper skal ikke længere vogte buret for den midtengelske klub med kaldenavnet 'The Foxes' efter 11 års tro tjeneste med op- og nedture

I 2010 købte den thailandske milliardær Vichai Srivaddhanaprabha den engelske klub Leicester for 390 millioner kroner. Holdet døjede med gæld og havde det svært i den næstbedste engelske række.

Vichai skød flere penge i klubben, for nu skulle skuden vendes. Året efter hentede holdet en ny velkendt skikkelse til klubben i form af Kasper Schmeichel, der nu takker i klubben efter 12 hæsblæsende sæsoner i klubben på godt og ondt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Premier League-triumf imod alle odds

Inden startskuddet på Leicesters 2015-sæson var oddsene imod dem. Ingen kunne forudse, hvad der var i vente.

Bookmakerne havde vurderet Leicesters mesterskabschancer til at give 500 gange pengene igen. Manageren Nigel Pearson var røget i unåde i klubben og kronede værket af med at være involveret i sin egen søns sexskandale.

Annonce:

Pearson fik sparket og ind kom den garvede italiener Claudio Ranieri til stor skepsis fra de engelske medier.

Ingen havde høje tanker om Schmeichel og co., selv de danske fodboldeksperter nænnede dem ikke en chance. Hele fodboldverdenen blev dog taget med storm. Med den altødelæggende trio i førersædet Jamie Vardy, N'Golo Kanté og Riyad Mahrez tog nedrykningskandidaterne alle med bukserne nede og løb med det engelske mesterskab. Det første mesterskab til klubben i de 138 år, den har eksisteret.

Gaderne var fyldt til bristepunktet, da byen fejrede deres lokale helte FOTO: Paul Marriott/Shutterstock // Ritzau Scanpix

Hyldest til den legendariske mesterskabssæson med Schmeichel, Ranieri, Morgan og Mahrez FOTO: Rui Vieira // Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Leicester i sorg

To år efter den sensationelle mesterskabssæson var gemytterne faldet til ro. Kasper Schmeichel og Leicester var to år i streg endt midt i rækken. 2018-sæsonen startede på samme skuffende vis, men ingen havde regnet med, at sæsonen ville tage en sørgelig drejning en oktober-aften efter hjemmebanekampen mod West Ham 27. oktober.

Annonce:

Efter kampen var klubbens thailandske ejer Vichai Srivaddhanaprabha på vej væk fra King Power Stadium i sin helikoper. Men umiddelbart efter afgang opstod mekaniske problemer med pedalerne i fartøjet, og helikopteren forulykkede lige uden for stadion med ingen overlevende.

Den danske landsholdskeeper var nærmeste øjenvidne til ulykken og forsøgte at løbe de omkomne til undsætning, men blev tilbageholdt af politiet i sine tilstræbelser.

Privatoptagelse: Her styrter Leicester-ejers helikopter ned

Vichai Srivaddhanaprabha betød meget for alle i og omkring klubben, og især Kasper Schmeichel havde et tæt forhold til den thailandske ejer, der var med til at hente den danske landsholdskeeper til klubben i 2011. 14 dage senere talte keeperen ud om ulykken, og det var en tydelig berørt Kasper Schmeichel, der udtalte sig til Ekstra Bladet:

- Han var en mand, der betød meget for mig og min fodboldkarriere.

- De billeder og den oplevelse sidder i mig og kommer aldrig til at forsvinde, udtalte Kasper Schmeichel til Ekstra Bladet i kølvandet på klubejerens tragiske dødfald.

Annonce:

Hele byen var efterfølgende i sorg over ejerens dødsfald, og ejerens høje status medførte en spektakulær begravelse, der varede flere dage i både ejerens hjemland og i Leicester.

Søn af den afdøde klubejer, Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Jamie Vardy og Kasper Schmeichel foran mindehøjtidelighen til ære for den tidligere ejer FOTO: Peter Nicholls // Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sevillas onde ånd

I ottendedelsfinalen af Champions League ventede spanske Sevilla. Trods titlen som engelske mestre var det spanierne, der kom bedst fra start. Allerede efter 14 minutter var den gal i Leicester-defensiven. Sevilla fik tilkæmpet sig et straffespark, som argentineren Joaquin Correa skulle eksekvere, men til stor jubel for de medrejsende Leicester-fans nappede Schmeichel Correas forsøg.

Kampen endte stadig med en spansk 2-1 sejr, som de engelske mestre skulle forsøge at vende i returopgøret på King Power Stadium.

Returkampen i England skulle vise sig at kræve en gentagelse af den heroiske præstation fra landsholdskeeperen. Efter 80 minutter var Leicester på vej videre i turneringen med en tomålsføring.

Desværre kom Kasper Schmeichel for sent ind på den spanske kantspiller Vitolo i feltet. Dommeren dømte straffespark. Leicesters videre avancement var i fare.

Annonce:

Denne gang skulle en ny sparker forsøge at udplacere landsholdskeeperen. Franske Steven N'Zonzi fik chancen for at sparke kampen i forlænget spilletid, men fejlede, og så kunne Schmeichel kalde sig dobbeltstraffesparkshelt efter to hektiske opgør mod Sevilla.

Steven N'Zonzi sparker svagt til bolden, og Schmeichel redder Leicester videre i Champions League Foto: Carl Recine // Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dukket af Deeney

Leicester kæmpede i 2013 om oprykning til Premier League. I semifinalen skulle de op imod Watford FC over to opgør. Første opgør vandt Leicester 1-0 på hjemmebane og havde det ene ben i playoff-finalen og muligheden for adgang til Premier League.

Efter 90 minutter var kampen på vej ind i forlænget spilletid, da Leicesters Anthony Knockaert fik tilkendt sig et noget tyndt straffespark.

Stadion eksploderede, og der var ingen tvivl at spore hos den franske tekniker. Han ville selv afgøre det. Kasper Schmeichel kunne blot se til, mens Knockaert gik til bolden og brændte.

Pludselig fik Watford momentum og på et øjeblik befandt bolden sig i luften foran Schmeichels mål. Den engelske midtbaneslider Jonathan Hogg headede bolden på tværs, hvor Watfords ikoniske anfører Troy Deeney lossede bolden forbi en chanceløs Kasper Schmeichel.

Hele Vicarage Road eksploderede, da bolden gik i mål FOTO: Clive Gee // PA Photos

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Første Cup-trofæ i 21 år

Inden Brendan Rodgers kom til Leicester i 2019, havde klubben været i fire FA Cup-finaler med fire nederlag til følge. Allerede i sin første fulde sæson førte Rodgers klubben til Europa League og gav Leicester-fansene troen på, at de mørke tider som midterhold var forbi.

Et trofæ var i kikkerten. Schmeichel og co. besejrede Manchester United i kvartfinalen og skulle i sidste ende op imod Chelsea, der året forinden smed dem ud i kvartfinalen.

Brendan Rodgers havde tildelt Kasper Schmeichel anførerbindet, og han fik i den grad fik noget at lave i kampen. Chelsea pressede på fra første fløjt, men takket være en storspillende Schmeichel og en tam Chelsea-offensiv, gav presset aldrig pote. I den modsatte ende dukkede belgiske Youri Tielemans op i det 63. minut og hamrede bolden ind fra 22 meter.

Annonce:

Målet viste sig at være aftenens eneste og hermed kunne Schmeichel løfte sit første trofæ som anfører for hjerteklubben.