Storroser danskere: - Fremragende og helt utrolig

Jannik Vestergaard og Kasper Schmeichel var begge stærkt spillende for Leicester mod Manchester City, men det rakte ikke til point mod mestrene

Jannik Vestergaard måtte melde forfald til landskampene tidligere på måneden, men nu er det danske forsvarsfyrtårn tilbage.

Og det med manér.

Den 29-årige midterforsvarer fik den første time for Leicester i lørdagens kamp mod Manchester City, og det lykkedes ikke City-stjernerne at snøre danskeren.

Men minuttet efter, en træt Jannik Vestergaard var blevet taget ud, scorede Bernardo Silva kampens eneste mål og sikrede dermed Manchester City sejren.

- Jeg synes, at Jannik Vestergaard var fremragende. Han var træt til sidst, men det var forventeligt med tanke på, at han ikke har trænet meget, sagde Leicester-manager Brendan Rodgers, der erstattede Vestergaard med Jonny Evans.

Evans har været skadet i starten af sæsonen, og det var hans første minutter.

- Og de to (Evans og Vestergaard, red.) bliver vigtige for os i denne sæson, lød dommen fra Rodgers.

Jannik Vestergaard havde blandt andet en vigtig flyvende tackling, da Ferran Torres fik chancen tæt under mål i slutningen af første halvleg

Foto: LINDSEY PARNABY/Ritzau Scanpix

Han var ikke eneste Leicester-dansker, der havde en god dag.

Kaptajn Kasper Schmeichel frustrerede gang på gang gæsterne med fine redninger.

I 62. minut måtte han dog giv fortabt, da et afrettet forsøg endte hos Bernardo, der kunne passere en chanceløs Schmeichel.

Den danske landsholdsmålmand fik da også store roser fra gæsternes manager, Pep Guardiola, da han talte med Sky Sports:

- Vi havde mange chancer og kunne have scoret flere mål, men hvad kan jeg sige.

- Deres målmand er den bedste spiller på Leicesters hold. Kasper Schmeichel er en helt utrolig målmand.

Leicester har vundet to og tabt to kampe, mens Manchester City er noteret for ni point efter de første fire runder.