Vestergaard skifter til Leicester for 130 mio. kr.

Jannik Vestergaard bliver holdkammerat med landsholdskollega Kasper Schmeichel i Leicester. Det oplyser Leicester:

FA Cup-vinderne har købt 29-årige Jannik Vestergaard fri af kontrakten med Southampton ét år før udløb.

Leicester betaler 15 mio. pund - 130 mio. kr. - for den danske landsholdsprofil, der omgående skifter til den midtengelske klub på en treårig aftale.

Fredag tog Vestergaard selv afsked med Southampton med et opslag på Instagram:

Leicesters interesse i Jannik Vestergaard har været et langt og til tider opslidende forløb.

Siden januar sidste år har Leicester været på jagt efter danskeren.

Det var meget tæt på en handel i slutningen af januar 2020, men så blokerede Southampton-manager Ralf Hasselhüttl i sidste øjeblik for aftalen, hvilket betød, at Jannik Vestergaard måtte blive i klubben.

Men nu lykkes det endelig at få enderne til at mødes, så Jannik Vestergaard kan tage et step op og spille med i den sjovere halvdel af Premier League.

Leicester smed Champions League-billetten væk på sidste spilledag, men skal spille Europa League her i efteråret.

Leicester har været på jagt efter en erstatning for Wesley Fofana, der blev langtidsskadet i opstarten til sæsonen. Han er ude af spillet resten af året og et stykke ind i 2022 med en alvorlig ankelskade.