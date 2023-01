Victors store dag

Victor Kristiansen kan få debut for Leicester i lørdagens FA Cup kamp mod Walsall fra den fjerdebedste liga.

Den tidligere FCK-komet vil være i truppen til lørdagens pokalkamp, som altså kan blive hans første siden skiftet til Leicester i sidste uge.

Det bekræftede manager Brendan Rodgers på torsdagens pressemøde forud for lørdagens tidlige opgør i FA Cupen.

Victor Kristiansen kan få debut lørdag for Leicester.

Brendan Rodgers slog samtidig fast, at man ikke skal forvente at se den 20-årige dansker i 90 minutter, fordi han fysisk er et stykke bag sine holdkammerater.

- Vi er meget glade for at have Victor her, og han er ikke kun hentet for nutiden, men i sandhed også for fremtiden.

- Victor er lidt bagud på grund af sæsonen i Danmark har ligget stille. Men han har vist sig meget godt frem i den første uge.

- Han vil være med i truppen til FA Cup-kampen, og så må vi se, hvor meget spilletid, han kan få, siger Brendan Rodgers.

Victor Kristiansen er lidt bagefter på det fysiske område, men han er med i truppen til lørdagens kamp mod Walsall. Foto: Ulrik Pedersen/Ritzau Scanpix.

Leicester har været hårdt presset på venstre back-positionen. De er i forvejen uden James Justin og Ryan Bertrand, der er skadet. Det har efterladt Luke Thomas som klubbens eneste oplagte mulighed på positionen.

Victor Kristiansen skiftede fra FC København på en aftale, der sikrede de danske mestre 105 mio. kr. med det samme. Siden kan der udløses diverse bonusser, så han kan ende med at koste 150 mio. kr.

Victor Kristiansen kan koste 150 mio. kr., hvis alle klausuler bliver indfriet af Leicester. Han er det dyreste FCK-salg til dato. Foto: Jens Dresling.

Lørdagens opgør bør også betyde spilletid til Jannik Vestergaard. Han har slet ikke været på banen i Premier League, men er udelukkende blevet benyttet i cup-turneringerne.

Det kan derfor ligne en ny startplads til Jannik Vestergaard i lørdagens opgør mod Walsall fra League 2, den fjerdebedste række i England.