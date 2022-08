Vil ikke slippe ham

Brentford, Fulham og Valencia samt en fransk klub har forsøgt at kapre Jannik Vestergaard, men Leicester vil ikke udleje ham

Leicester-manager Brendan Rodgers har ikke set mod Jannik Vestergaard, når han har udtaget sin trup til sæsonens fire første kampe i Premier League.

Den 30-årige dansker har således slet ikke været i kamptruppen. Han har kun fået spilletid i en pokalkamp tidligere på måneden.

Jannik Vestergaard var stærkt spillende under EM sidste år. Men lige nu slider han for spilletid i Leicester, der ikke vil udleje ham. Foto: Lars Poulsen.

Til trods for den lange vej til spilletid, så tyder intet på, at Leicester er klar til at skille sig af med den danske landsholdsspiller i transfervinduet, der i England er forlænget og først lukker torsdag aften 1. september.

Footballtransfers.com skriver, at Brentford, Valencia og en fransk topklub har forsøgt at leje Vestergaard, men er blevet afvist af Leicester.

De informationer stemmer overens med de oplysninger, som Ekstra Bladet har omkring situationen for Jannik Vestergaard, hvor Fulham tidligere på måneden også har vist interesse for danskeren.

Jannik Vestergaard skal til at spille nogle kampe, hvis han med til VM om et par måneder. Foto: Lars Poulsen.

Leicester betalte sidste år 150 mio. kr. for den danske landsholdsspiller. Og signalerne fra England har hele tiden været, at man ikke har været interesseret i en lejeaftale.

Hvis Jannik Vestergaard skal væk fra klubben, vil Leicester kun sælge.

Men måske er danskeren tættere på spilletid, fordi Wesley Fofana er tæt på et skifte fra Leicester til Chelsea, selv om manager Brendan Rodgers kæmper med alt, hvad han kan for at beholde franskmanden.

Jannik Vestergaard har en aftale, der udløber i sommeren 2024.

