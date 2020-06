Lengende hylder Klopp: Fantastisk

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Liverpool kan efter 30 års venten igen kalde sig engelske mestre, da Chelsea med en 2-1-sejr hjemme over Manchester City sendte pokalen endegyldigt til Liverpool.

Og der er flere titler på vej til Liverpool i fremtiden, så længe manager Jürgen Klopp er ved roret.

Det mener Liverpool-legenden Kenny Dalglish, der var manager senest Liverpool vandt mesterskabet i 1990.

- De sidste to år og siden Jürgen er kommet har været meget positive. Han har været fantastisk og er indbegrebet af alt, hvad Liverpool Football Club står for.

- Alt det, de har opnået, har de fortjent. Vi har mange flere glade dage at se frem til, så længe Jürgen er her, siger Dalglish med et glas champagne i hånden til den britiske tv-station BT Sport efter kampen.

City på andenpladsen har 23 point op til Liverpool og kan kun hente 21 point i resten af sæsonen. Dermed kan Klopp og co. ikke længere hentes.

Mesterskabet er kommet i hus i overlegen stil. Liverpool har indtil videre vundet hele 28 af 31 kampe i Premier League, og kun én er blevet tabt.

Derfor kan Merseyside-klubbens spillere og fans allerede juble over den længe ventede triumf hele syv spillerunder før tid.

Det er Liverpools 19. engelske mesterskab, men det seneste var helt tilbage i 1990 - altså før rækken skiftede navn fra 1. division til Premier League i 1992.

