Lettet Eriksen: Nu lysner det

Christian Eriksen og Tottenham er nu for alvor med, hvor det er sjovt, og den gode følelse blev ikke dæmpet af, at det lørdag var rivalerne fra det nordlige London, Arsenal, der agerede trædesten for et spring opad i tabellen.

Harry Kane – hvem ellers? - blev matchvinder, da han ni minutter efter pausen steg uimodståelige til vejrs og pandede bolden ind bag Peter Cech, men målkongen var i skarp konkurrence med blandt andre danskeren om at være kampens spiller.

- For fansene er det vigtigt, at man vinder over rivalerne, men jeg tror, at det for vores hold er vigtigt, at vi får tre point, stadig har muligheden for at komme med i Champions League og er tæt på de andre tophold, sagde han efter kampen til 6’eren.

Sejre over Manchester United og nu Arsenal samt remis i Liverpool har løftet holdet op på en foreløbig tredjeplads i Premier League, og de indtil for nylig skadede spillere er på vej tilbage mod topformen.

- Vi er i en gunstig situation og har en masse fede kampe endnu. Med de tre seneste kampe er det et godt set up til resten af sæsonen.

- Når du får nogle sejre, får du mere selvtillid. Og når folk kommer tilbage fra skader, er der endnu flere muligheder. Vi har en god bredde nu, og det tror jeg også, vi har brug for i de næste mange kampe. Det er et presset program, og hvis vi vil være med i det hele, lyder det kampivrigt fra danskeren.

Tottenham burde have lukket kampen, før Arsenal pludselig blev farlige til sidst.

- Ja, der var vi selvfølgelig meget nervøse. Vi satte vi os selv i en lidt for spændende situation i kampens sidste minutter.

Nu venter endnu en storkamp på Kane, Eriksen og alle de andre, der har tanket selvtillid ind under den hvide bluse.

Tirsdag gælder det således Juventus i ottendedelsfinalerne i Champions League.

Her bliver Kane matchvinder i London-derby:



