LIGE NU: Eriksen misser i gulddrama

Manchester City og Liverpool kæmper om guldet i den engelske Premier League. City er to point efter med fem kampe tilbage, mens Liverpool har fire kampe igen.

Og på forhånd så er lørdagens Manchester City-kamp hjemme mod Tottenham udset som en af de kampe, hvor rigmandsklubben kan tænkes at smide point.

Allerede efter fire minutter af Champions League-revanchen fra i onsdags, så er City imidlertid kommet foran 1-0.

Et indlæg fra højre fandt Sergio Agüero, der headede på tværs, og Phil Foden kastede sig frem og headede 1-0 i nettet.

Foden scorer for City. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Det var den 18-årige midtbanespillers sjette mål i de 10 seneste kampe fra start.

Christian Eriksen havde efter 13 minutter muligheden for at udligne for Tottenham, men sparkede lige på Citys keeper, da han var alene igennem.

Liverpool - 34 kampe - 85 point

Cardiff (u)

Huddersfield (h)

Newcastle (u)

Wolverhampton (h)

City - 33 kampe - 83 point

Tottenham (h)

Manchester U (u)

Burnley (u)

Leicester (h)

Brighton (u)

