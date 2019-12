LIGE NU: Rødt chok og to (!) missede straffespark

Følg Manchester Citys kamp for at hænge på Liverpool i toppen af Premier League

Manchester City kæmper for at følge med Liverpool i toppen af Premier League.

Fredag aften gæster de Wolverhampton, og den kamp er åbnet meget dramatisk.

Efter 11 minutter blev City-målmand Ederson smidt ud, da han fik rødt kort for at vælte angriberen Diogo, der havde kurs mod City-målet, da keeperen stormede ud i ham, og de to kolliderede.

Manchester City brændte to straffespark efter hinanden. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Efter 23 minutter fik City så straffespark efter VAR-dom. Raheem Sterling brændte straffesparket. Men VAR gav ham en ny chance, da Wolves-keeperen gik frem fra stregen.

Det straffespark brændte Sterling også, men returen sparkede han i mål til 1-0, og det var stillingen ved pausen.

Fem minutter efter pausen blev det også 2-0, da Raheem Sterling udnyttede en friløber, mens Adama Traoré med et langskud til 1-2 har banket spændingen tilbage i kampen.

Manchester City ligger inden kampen nummer tre med 14 point op til førende Liverpool, og de kan med en sejr gå forbi Leicester, der ligger et point foran City på andenpladsen for en kamp mere spillet.

