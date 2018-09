LIGE NU: Zanka scorer på Schmeichel

SE ZANKAS FØRSTE PL-MÅL NOGENSINDE I TV-KLIPPET OVER ARTIKLEN

Der er danskeropgør i Premier League her til eftermiddag mellem Leicester og Huddersfield, og gæsternes Mathias Zanka Jørgensen skulle ikke bruge lang tid på at score.

Efter kun fire minutter og 36 sekunder har Zanka bragt Huddersfield foran. Et indkast fra højre blev forlænget med et hovedstød, og Zanka var med fremme og sparkede nedfaldsbolden fladt i nettet bag Kasper Schmeichel i Leicester-målet. Se målet i tv-afspilleren over artiklen.

Matthias Zanka Jørgensen er dansk målscorer nummer 33 i #pldk gennem tiden. #fodbold — Jan M. Jensen (@janjensendk) 22. september 2018

I England skaber det lidt forvirring, om det er Zanka eller Jørgensen, der har scoret...

Goal - ZANKA

Assist - DEPOITRE



Leicester 0-1 Huddersfield (5 mins)#FPL #LEIHUD — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) 22. september 2018

That's his real name. — julius.n.james (@ju_lee_us) 22. september 2018

Tilbage i sommerpausen scorede danskeren også efter indkast, da han med et lynmål scorede mod Kroatien i VM-1/8-finalen, men dagens mål er hans første nogensinde i Premier League i sin liga-kamp nummer 43 i Englands bedste række.

Med i kampen er også Jonas Lössl og Philip Billing, der begge optræder for Zankas Huddersfield, og de har siden Zankas 1-0-scoring kunnet se Leicester udligne til 1-1 ved Kelechi Iheanacho.

Værd at bemærke er det også, at en anden dansk VM-spiller nemlig Henrik Dalsgaard også er kommet på tavlen i eftermiddagens kampe i England. Dalsgaard scorede efter blot to minutter for Brentford, da de kom foran ude mod Derby i den næstbedste engelske række. Allerede til pause er Derby dog foran 3-1, og kampen er stadig i gang.

Zanka: - Jeg har det fint nok med, at folk synes, jeg er en idiot på banen