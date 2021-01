- Ligner de er blevet skudt

Liverpool-eksperter er bekymrede for klubben efter choknederlag og kedelig stime

- Et kæmpe, kæmpe slag i ansigtet

0-1-nederlaget mod Burnley sent torsdag aften var Liverpools første på hjemmebane i Premier League, siden man tabte til Crystal Palace i april 2017.

Siden er gået imponerende 68 hjemmekampe uden nederlag i ligaen, indtil man altså led et choknederlag torsdag.

Liverpool er nu uden sejr fem kampe i træk i Premier League, og eksperterne er bekymrede.

- Jeg kan ikke huske en tid med så mange spillere ude af form på samme tid, siger den tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher til Skysports.

- Tænk på de tre forreste og de to backer i forhold til kvalitet og assists, vi har set så tit. Alle fem er lige nu langt fra deres bedste, og det handler ikke om mål, men også deres generelle spil, siger Carragher.

Liverpool er nu nummer fire med seks point op til Manchester United.

- Hvis de næste kampe ikke går godt, så vil de være ude af titelkampen i midten eller slutningen af februar.

- Og hvis det sker, så vil Liverpool skulle kæmpe for deres liv bare for at komme med i Champions League næste år, siger Carragher.

Også Graeme Souness med 247 kampe for Liverpool i de tidligere 80'ere og efterfølgende managerkarriere i klubben er bekymret.

- Jürgen må have nogle svære overvejelser. Nogle af spillerne ligner, at de er blevet skudt. Der er ingen gnist ved dem, siger han.

Gary Neville, der er tv-ekspert med Manchester United-sympati, peger på, at det da ikke var helt skidt.

- Fodbold på torsdagaftener er ikke helt dårligt, skriver han på Twitter.

Manchester United fører Premier League med to point ned til Manchester City og Leicester.

Liverpools to næste Premier League-kampe er ude mod Tottenham og West Ham.

