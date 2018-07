Lindegaards store aften: Nu er han i spil til Premier League

Det var nok de færreste i Danmark, der havde sat kryds ud for opgøret mellem Aberdeen og Burney i torsdagens Europa League-runde.

Men for en enkelt dansker endte dysten i Skotland med at blive en ganske speciel oplevelse. Måske sågar et vendepunkt.

Den tidligere Manchester United-målmand Anders Lindegaard blev således sendt på banen for gæsterne kort inde i første halvleg og fik dermed sin debut for Premier League-mandskabet.

En skade til det normale førstevalg, Nick Pope, betød, at Burnleys enlige dansker måtte forlade bænken for at gøre sin entré. For første gang i 639 dage i en førsteholdskamp.

Det endte med at gå helt fint for Lindegaard, der ganske vidst blev passeret en enkelt gang efter et straffespark, men ellers gjorde fin figur i den europæiske forestilling, som sluttede 1-1.

Hos Daily Mail belønnes comeback-målmanden med karakteren 7 ud af 10, hvilket kun overgås af en enkelt af holdkammeraterne, omend flere af gæsternes spillere har fået samme karakter som Lindegaard.

Der kan vente flere vurderinger i nær fremtid for den forhenværende danske landsholdsspiller, for ifølge det engelske medie er det langt fra sikkert, at Nick Pope bliver klar til de første runder af Premier League.

- Han blev sendt på hospitalet med en beskadiget skulder. Det ser mere alvorligt ud end det modsatte, siger Burnley-manager Sean Dyche.

I forvejen er Lindegaards anden konkurrent til spilletid i målet, Tom Heaton, også ude med skade, og bliver ingen af de to bejlere til det engelske landshold klar til 12. august, ventes danskeren at starte inde mod Southampton.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Anders Lindegaards agent, Michael Steensgaard, omkring klientens debut og hans pludselige udsigt til spilletid i Premier League.

