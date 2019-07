Liverpool-boss i København: Ankom i yacht til 600 mio.

En af verdens mest succesfulde sportsbosser har lagt til kaj i København.

John W. Henry ejer blandt andet Champions League-vinderne Liverpool, det traditionsrige baseball-hold Boston Red Sox samt mediet The Boston Globe - og så er han tilfældigvis også den glade ejer af en skude, der er estimeret til at koste næsten 600 millioner kroner.

Han, fruen og resten af familien har kastet anker i Københavns havn.

'Elysian' er et ordentligt skrummel, som naturligt tiltrækker sig opmærksomhed. Foto: Mogens Flindt

John W. Henry har penge nok, men det er alligevel lidt af en udskrivning at købe en båd til 600. mio. kroner. Foto: Mogens Flindt

Yachten bærer navnet 'Elysian', måler omkring 66 meter i længden og er udrustet med pool, træningscenter, spa, elevator og helikopterlandingsplads. Og så er sejler den i øvrigt med et flag fra Caymanøerne, hvor den er registreret.

Dagen forinden blev båden spottet i Göteborgs havn af de svenske medier, og Henrys 29 år yngre kone, Linda Pizutti Henry, har tidligere delt billeder fra det svenske, så parret nyder at være i Skandinavien.

69-årige John W. Henry er god for omkring 18 milliarder, har Forbes vurderet.

Stoltheden er ikke til at tage fejl af efter Champions League-succes på Wanda Metropolitano i Madrid. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Amerikaneren med rødder i Illinois købte i 2002 Red Sox, og de har siden vundet MLB fire gange.

Liverpool-købet skete i 2010, og her måtte han vente lidt længere med at hæve armene i triumf, men Champions League-titlen 1. juni må have sendt ham på sommerferie i højt humør.

