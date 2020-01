Liverpool buldrer videre med ny sejr

Liverpool har i denne sæson en evne til at rode sig ud af enhver knibe, og Premier Leagues suveræne førerhold holdt liv i sejrsstimen med en 2-1-sejr på udebane over Wolverhampton.

Roberto Firmino sørgede fem minutter før tid for en hårdt tilkæmpet sejr, da han efter et par træk på tværs af feltet hamrede bolden op i fjerneste målhjørne.

En hård skæbne for det velspillende hjemmehold, der i perioder gav favoritterne problemer og misbrugte flere muligheder for at bringe sig på 2-1 i anden halvleg.

Kampen så ellers ud til at følge det forventede manuskript, da Jordan Henderson efter hjørnespark headede Liverpool foran 1-0 allerede efter syv minutters spil.

Det var en svipser af hjemmeholdets defensiv, men der er masser af substans i Wolves-mandskabet, der inden opgøret kun havde tabt fem gange i 23 kampe.

Holdet åd sig da også ind i kampen og gjorde det svært for førerholdet, der også blev svækket af, at Sadio Mané efter en halv time måtte forlade banen med en skade.

Til gengæld kom Mohamed Salah til flere gode muligheder, men manglede både træfsikkerhed og blik for sine medspillere.

Derfor kunne Wolves gå til pause "kun" bagud 0-1 og med bevidstheden om, at holdet scorer hovedparten af sine mål i anden halvleg.

Der gik da også kun seks minutter efter sidebyttet, før hjemmeholdet var på omgangshøjde.

Liverpool-defensiven fik ikke trukket offside, og Raúl Jiménez headede bolden sikkert i nettet efter et præcist indlæg fra Adama Traoré.

Wolves fortsatte med at true gæsternes bagkæde, og både Jimenez og Traore måtte se Alisson i Liverpool-målet forhindre flere ulykker.

Til sidst lignede det uafgjort, som begge hold kunne være tjent med, men Firminos scoring sendte altså alle point til Merseyside.

Liverpool har et forspring på 16 point og har spillet en kamp færre end Manchester City på andenpladsen.

Wolverhampton er nummer syv med 34 point - det samme antal som Tottenham og Manchester United på pladserne lige over.

