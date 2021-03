Liverpool dukket igen

Liverpools problemer på eget græs fortsatte torsdag.

Her var Thomas Tuchels Chelsea-mandskab på besøg i Premier League, og hovedstadsklubben kunne rejse fra Liverpool med en 1-0-sejr i bagagen.

Mason Mount stod for kampens ene mål kort før pausen.

Dermed stoppede han Liverpools jagt på bedre tider for en stund. De forsvarende mestre kom ellers lørdag tilbage på vinderkurs efter fire nederlag i træk i Premier League, da bundproppen Sheffield United blev nedlagt.

Med nederlaget torsdag har Jürgen Klopp og co. nu ikke vundet på Anfield i to en halv måned. Den seneste sejr kom 16. december mod Tottenham.

Sejren sender Chelsea op på 47 point på fjerdepladsen. Det er fire mere, end Liverpool har på syvendepladsen.

Chelseas sejr kom især på baggrund af en stærk første halvleg. Liverpool blev presset og var på hælene. Især Timo Werner havde hjemmeholdet svært ved at holde styr på.

Efter flere chancer så det ud til, at tredje gang skulle være lykkens gang for den tyske angriber.

Heldigvis for Liverpool er Werner ikke på sit skarpeste for tiden, og da han på sin tredje store mulighed faktisk fik bolden i nettet, blev scoringen annulleret for offside efter et VAR-tjek.

I stedet gjorde Mason Mount det, Werner ikke kunne, da han et par minutter før pausen skød Chelsea i front.

Den unge englænder modtog bolden i venstre side, trak ind i banen og sendte bolden over i det lange hjørne og forbi Alisson med en millimeterpræcis afslutning.

Liverpool kom bedre ud fra turen i omklædningsrummet, men da der efter cirka et kvarter stadig ikke var kommet en udligning, rystede Jürgen Klopp posen.

Det unge midtbanetalent Curtis Jones kom ud til fordel for Diogo Jota, mens Alex Oxlade-Chamberlain blev sendt på banen i stedet for Mohamed Salah.

En beslutning, der tydeligvis ikke behagede egypteren.

Udskiftningerne endte da heller ikke med at give afkast. Liverpool kunne ikke finde vej igennem Andreas Christensen og danskerens kolleger i det kompakte Chelsea-forsvar.

