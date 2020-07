Liverpool-fans går jubel-amok

Ikke alle fulgte politiets anbefalinger om ikke at samles ude foran Anfield ved mesterskabsfejringen

Med første liga-titel i 30 år er der ikke noget at sige til, at mange Liverpool-fans gerne ville fejre trofæløftet onsdag aften.

Det engelske politi havde dog advaret fans om at samle sig ude foran Anfield for at undgå eventuel smitte af corona, skriver Liverpool Echo. Alligevel var mange fans mødt op.

Derfor havde politiet oprettet zoner med henblik på at få fansene til at sprede sig. Zonerne kan opretholdes i op til 48 timer.

Se billederne fra festen foran stadion og også rundt i Liverpool-by her:



Fans fejrer mesterskabet 1 af 9 Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix 2 af 9 Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix 3 af 9 Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix 4 af 9 Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix 5 af 9 Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix 6 af 9 Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix 7 af 9 Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix 8 af 9 Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix 9 af 9 Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Målorgie

Liverpool vandt med 5-3 over Chelsea i sæsonens sidste hjemmekamp for mestrenes vedkommende.

Naby Keita bragede hjemmeholdet i front efter godt 20 minutter. Trent Alexander-Arnold gjorde det til 2-0 på en flot friskparksscoring, inden Georginio Wijnaldum nettede til 3-0. Chelsea Olivier Giroud reducerede lige inden pausen.

I anden halvleg fortsatte målene med at vælte ind.

Trent Alexander-Arnold viste igen prøver på sin fremragende sparketeknik og sendte et indlæg ind i feltet, der lå perfekt til fremadstormende Roberto Firmino, der pandede 4-1-målet ind.

Men Chelsea bed fra sig og fik på lidt over ti minutter reduceret til 4-3. Tammy Abraham og Christian Pulisic bragte for alvor spændingen tilbage i kampen.

Den blev dog punkteret igen, da Alex Oxlade-Chamberlain scorede efter en hurtig omstilling med ti minutter tilbage.

Se billeder af trofæløftet her 1 af 8 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 2 af 8 Foto: Paul Eliis/Ritzau Scanpix 3 af 8 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 4 af 8 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 5 af 8 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 6 af 8 Foto: LAURENCE GRIFFITHS/Ritzau Scanpix 7 af 8 Foto: LAURENCE GRIFFITHS/Ritzau Scanpix 8 af 8 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

