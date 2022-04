Liverpool finder sprække i Everton-muren og vinder derby

Everton gjorde Merseyside-derbyet på Anfield ekstremt svært for Liverpool, som med tålmodighed og hårdt arbejde fik hevet en 2-0-sejr hjem.

To hovedstødsmål sikrede de rødblusede favoritter de tre point, som holder dem lige i hælene af Manchester City i guldkampen. Der er et enkelt point mellem guldaspiranterne med fem runder igen.

Everton derimod er efter Burnleys sejr søndag rykket ned under stregen. Der er to point op til Burnley for Frank Lampards hold, som har spillet en kamp færre.

Lampard havde sendt sine Everton-tropper til Anfield med et meget simpelt taktisk oplæg.

Den stod på en ekstremt kompakt defensiv og udnyttelse af alle lejligheder til at skabe en urytmisk kamp for at forhindre Liverpool i at finde flow i spillet.

Det lykkedes langt hen ad vejen. For selv om Liverpool havde bolden i utrolige 85 procent af tiden, så skabte mesterskabsaspiranterne nærmest ikke chancer.

Den blå mur foran Jordan Pickford stødte Liverpool-offensiven fra sig igen og igen.

Samtidig fik gæsterne ved flere lejligheder tirret Liverpool-spillerne med hårdt spil og små provokationer. Det gav flere små håndgemæng - på bekostning af en seværdig fodboldkamp rent spillemæssigt.

Den taktiske mission for gæsterne lykkedes til fulde - men kun i en time.

Andy Robertson fik prikket hul på bylden, da Liverpool tog den forventede sejr i Merseyside-derbyet mod Everton søndag. Foto: Phil Noble/Reuters

En enkelt god aktion af Mohamed Salah skulle der til for at finde en sprække i rivalernes defensiv. Egypteren kom fri feltet, og med et chip til bagstolpen fandt han Andy Robertson, som let kunne heade føringen ind.

Det gav Jürgen Klopps tropper den medvind og ro, de havde brug for. Lyden fra publikum steg til fordel for Liverpool, og Everton havde ingen værktøjer til at ændre på den ultradefensive organisation.

Inden for det sidste kvarter blev det til et par udmærkede chancer, men Liverpool holdt stand.

Den minimale offensive satsning gav dog plads den anden vej - og bagslag i sidste ende for Everton.

Godt fem minutter før tid blev Luis Diaz' akrobatiske saksespark til en målgivende aflevering. Tæt under mål kunne Divock Origi heade 2-0-målet ind og afgøre kampen.