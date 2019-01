Liverpool-flop vender tilbage til Premier League

Engang var der store forventninger til den hollandske kantspiller Ryan Babel, da han rykkede fra Ajax til Liverpool i 2007, men det endte med, at han tog videre 3,5 år efter til tyske Hoffenheim, hvorefter han igen kom til at spille for Ajax samt klubber som Kasımpaşa og Besiktas.



Nu vender hollænderen tilbage til Premier League, hvor han skal tørne ud for Fulham. Det skriver den engelske klub på dens officielle hjemmeside.



Her kommer han til fra tyrkiske Besiktas, hvor han i den seneste tid har været ramt af en skade, som han nu er ude af igen, så han er klar til at hjælpe Fulham ud af nedrykningsfaren i den bedste engelske række.



For tiden er Fulham på 19. pladsen i Premier League, og de har fem point op til Cardiff på den anden side af nedrykningsstregen. Dem skal Babel altså være med til at indhente - og sikkert gerne mere til i det sidste halve år af denne sæson.



Mere er det heller ikke blevet til i hollænderens kontrakt, som altså kun har fået en kontrakt frem til sommeren 2019.



Ryan Babel har desuden spillet 54 kampe for det hollandske landshold, hvor det er blevet til otte mål, hvor den seneste kom i september 2018 i en træningskamp mod Frankrig.

