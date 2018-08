Liverpool har handlet bedst ind - men er ikke favorit

De har ventet længe. Mange af de unge drenge, der befinder sig på The Kop, Liverpools berømte endetribune, har aldrig oplevet klubben vinde et mesterskab.

Det er også 28 år siden Liverpool senest vandt titlen. Mandskabet fra Merseyside har aldrig vundet Premier League.

Men optimismen og troen er større forud for den kommende sæson end i mange år. De var tæt på i 2013/14-sæsonen, hvor Manchester City til sidst vandt med et forspring på to point.

Nu har Jürgen Klopp handlet ind i tide og styrket sin stald. Ikke kun i bredden, men i sandhed også i toppen af truppen.

- Det glæder mig, at Jürgen Klopp ikke blev dumdristig og ikke hentede en ny målmand.

- Jeg kan godt lide, Klopp virkelig har analyseret, hvor Liverpool havde behov for forstærkninger. Det er på målmandsposten, på den centrale midtbane og ikke mindst i bredden, når han skal skifte ud.

Har handlet for 1,4 mia. kr.

- Det er også her han har forstærket sin trup markant. Jeg synes, Liverpool er dem af topholdene, der er kommet bedst ud af transfervinduet, vurderer Discoverys engelske fodboldekspert, Morten Bruun.

Liverpool er også dem, der har brugt flest penge af alle i Premier League – 170 mio. pund (1,4 mia. kr.) - i sommerens transfervindue på fire spillere: Alisson Becker, Fabinho, Naby Keita og Xherdan Shaqiri.

Morten Bruun nævner netop schweizeren Xherdan Shaqiri som et godt køb til prisen. Han kostede kun 100 mio. kr.

- Når man ser tilbage på Champions League-finalen havde Liverpool ikke en stærk angriber at sætte ind. Nu har Klopp fået langt større bredde med Shaqiri og ikke mindst Daniel Sturridge, der ser ud til at have haft en god preaseason, fastslår Morten Bruun.

Til trods for Liverpools stærke transfervindue forventer Morten Bruun, at Manchester City vil genvinde mesterskabet.

- Manchester City har beholdt alle spillere og styrket som med Riyad Mahrez. De er mesterskabsfavoritter, men Liverpool bliver førsteudfordrer. Spørgsmålet er i øvrigt om der bliver andre. Det tvivler jeg på, siger Morten Bruun, der har Tottenham som nummer tre og Manchester United til at blive nummer fire i Premier League.

- Det er ikke alle hold, der bliver bedre, fordi spillerne bliver ét år ældre. Men sådan kunne det godt være for Tottenham. De har et stærkt kollektiv og har formået at holde alle spillere, roser Morten Bruun.

Xherdan Shaquri (i midten) er et rigtig godt køb til prisen, mener Discovery-eksperten Morten Brunn, der også hæfter sig ved, at Daniel Sturridge (tv) har haft en fornem preseason. Foto: AP.

Trætte af forsvarstaler

Han er erklæret Manchester United-fan og undrer sig over manager Jose Mourinhos ageren her i sommer.

- Mange Manchester United-supportere må hen over sommeren være trætte af at holde forsvarstaler om klubben.

- Det er mærkeligt, at Jose Mourinho ikke bidrager til at styrke klubbens brand. For mig at se er det latterligt, at han brokker sig over manglende transfers og over spillerne har været til VM. Jeg troede managerposten i Manchester United skulle være kronen på værket i hans karriere. Sådan ser det ikke ud til at blive, analyserer Morten Bruun, der nægter at tro det kommer så vidt, at Mourinho bliver fyret.

- Mourinho forlængede sin kontrakt i starten af året til 2020. Derfor har jeg svært ved at se ham fyret. Der skal ske mange dramatiske ting på Old Trafford, hvis de fyrer ham, vurderer han.

Se sommerens største handler her:

