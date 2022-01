Liverpool henter stjerne for 445 millioner kroner

Liverpool er blevet en kantspiller rigere.

For storklubben har netop hentet Porto-stjernen Luis Díaz til Anfield.

Det oplyser klubben på sin Twitter.

Merseyside-klubben har haft den store pengepung fremme for at lande en aftale med Díaz. The Athletic skriver nemlig, at Liverpool betaler godt og vel 445 millioner kroner for kantspilleren.

Parterne har papir på hinanden frem til sommeren 2027.

Den 25-årige kantspiller har i denne sæson nettet 14 gange i 18 ligakampe for Porto. Sidste år blev han også delt topscorer ved Copa America.

I skrivende stund er hovedpersonen på landsholdsstjans med Columbia, der spiller VM-kvalifikationskamp mod Argentina.

Efter opgøret vil Díaz rejse til Liverpool for at møde sin nye arbejdsgiver.

Profilen har spillet 125 kampe for Porto, hvor det er blevet til 41 kasser og 19 assists. Han vinker farvel til den bedste portugisiske række som den næstmest scorende - kun overhalet af Benficas Darwin Nunez, der står noteret for 15 scoringer i igangværende sæson.

Liverpool ligger på en andenplads i Premier League med ni point op til Manchester City på førstepladsen. Chelsea er blot ét point bag Jürgen Klopp og co.

