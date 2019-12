Liverpool henter stjerne i Salzburg

Du kan se eller gense hele Liverpools semifinale-sejr ved VM for klubhold - og følge finalen mod Flamengo på lørdag lige her.

Liverpool har sikret sig vinterens første forstærkning.

Japanske Takumi Minamino skifter som ventet fra RB Salzburg til den engelske storklub per 1. januar. Det bekræfter Liverpool nu.

Og det er en drøm, der går i opfyldelse for den 24-årige offensivspiller. Det fortæller han til Liverpools hjemmeside.

- Det har været min drøm at blive Liverpool-spiller. Og jeg er så glad for, at det er gået i opfyldelse, siger Takumi Minamino selv om skiftet og tilføjer:

- At spille i Premier League var et af mine mål. Jeg synes, det er verdens bedste liga.

Minamino i aktion for Red Bull Salzburg mod netop Liverpool i Champions League. Foto: Barbara Gindl/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg tænkte, at hvis min karriere som fodboldspiller udviklede sig godt, ville jeg en dag være i stand til at spille i Premier League. Men jeg troede aldrig, at jeg kunne komme til at spille for dette hold, og jeg er virkelig glad for det. Jeg ser frem til det.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1 — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019

Liverpool har to gange mødt netop RB Salzburg og Minamino i Champions League i indeværende sæson, og i det ene af opgørene scorede den 24-årige japaner. I alt har han scoret 64 mål på 199 kampe for RB Salzburg.

Nu skal han kæmpe med stjerner som Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Xherdan Shaqiri og Divock Origi om spilletid.

Ifølge flere engelske medier betaler Liverpool blot 65 millioner kroner for japaneren, da han havde en frikøbsklausul.

