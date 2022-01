Liverpool-køb for 445 mio.

Med få dage tilbage af transfervinduet forlyder det nu, at Liverpool er tæt på at hente en markant forstærkning til offensiven.

Således skriver The Athletic, at Liverpool ser ud til at vinde kampen om FC Porto-colombianeren Luis Diaz. Tottenham var også interesseret i den 25-årige kantspiller, men ifølge The Athletic ser Diaz nu ud til at rykke til Anfield.

Ifølge The Athletic har kilder i Liverpool berettet, at Merseyside-klubben betaler omtrent 445 millioner kroner for Luis Diaz, der i denne sæson har scoret 14 mål i 18 ligakampe for FC Porto. Sidste år blev Diaz desuden delt topscorer ved Copa America.

Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané vil alle have rundet de 30 år til sommer, hvor trioen samtidig vil indlede det sidste år af deres kontrakt.

Med indkøbet af Diaz ser Liverpool dermed ud til at få tilført nye kræfter til angrebet.