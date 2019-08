Liverpool-køb undskylder: - Videoen blev optaget, mens jeg fjollede rundt

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Det kan ske, at man fortryder noget, man har gjort, når man er 16 år gammel.

Det må Liverpools seneste nyindkøb Harvey Elliott sande, efter han dummede sig gevaldigt efter Liverpools Champions League-triumf 1. juni.

På daværende tidspunkt spillede Harvey Elliott for Fulham og var kort inden blevet den yngste spiller nogensinde til at optræde i Premier League, men under Champions League-finalen var han bare 16-årige Harvey.

Derfor lagde han en video på Snapchat, hvor han meget hånende imiterede Harry Kanes stemme og kaldte den engelske landsholdsanfører for 'fucking mong'. Sidstnævnte ord er slang for spastiker.

Harry Kane ser nok ikke specielt meget frem til at byde Harvey Elliott velkommen på det engelske landshold, hvis det skulle blive aktuelt i fremtiden. Foto: MICHAEL DALDER/Ritzau Scanpix

Det er bare ikke så smart, når man er et af engelsk fodbolds største talenter og måske oven i købet drømmer om en karriere på det landshold, hvor Harry Kane er en af de ultimative stjerner. Derfor har Harvet Elliott fejret skiftet til Liverpool med at sende en uforbeholden undskyldning - på Instagram...

- Jeg vil gerne undskylde af hele mit hjerte for den fornærmelse, som en video, der i øjeblikket cirkulerer på internettet, har skabt.

- Videoen blev optaget, mens jeg fjollede rundt med venner i private omgivelser og var ikke rettet mod nogen individer, men det er gået op for mig, at mine handlinger både var umodne og meningsløse.

- Jeg vil gerne understrege, at indholdet af videoen ikke er et udtryk for, hvem jeg er som person, eller hvordan jeg er blevet opdraget. Jeg er ked af det, lyder undskyldningen.

Ifølge avisen Liverpool Echo har Elliotts nye klub talt med store bogstaver, og en talsperson har da også bifaldet undskyldningen.

- Klubben mener, at Harvey har gjort det rigtige ved at sende en fuld og uforbeholden undskyldning for kommentarerne i videoen, lyder det.

Harvey Elliott blev Premier Leagues yngste spiller nogensinde, da han blev skiftet ind for Fulham i en kamp mod Wolverhampton i en alder af 16 år og 30 dage.

Liverpool og Fulham kunne dog ikke blive enige om en pris for den 16-årige kantspiller, så det er op til en særlig komite - Professional Football Compensation Committee (PFCC) - at beslutte, hvor meget Liverpool skal kompensere Fulham for transferen.

Harvey Elliott er spået en stor fremtid for Liverpool og det engelske landshold. Foto: FABRICE COFFRINI/Ritzau Scanpix

