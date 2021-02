- Liverpool kommer med 'stor udmelding'

Nok er Liverpool inde i sin værste stime under Jürgen Klopp, men det er næsten umuligt at se, hvordan den tyske succestræner skulle blive fyret efter ganske få nederlag.

Men den tidligere Sky Sports-vært Rodney Marsh skriver, at Liverpool har en større udmelding på trapperne - dog uden at uddybe, hvad det drejer sig om. På sin Twitter-profil skriver Marsh:

- Stor historie er tæt på at breake fra Liverpool. Mere følger. Jeg kan forstå, det ikke er et nyhedslæk, men at der kommer en officiel udmelding fra klubben, skriver Marsh.

Det er nu fem timer siden, han har skrevet meddelelserne, men i skrivende stund har der endnu ikke været nogen officiel udmelding fra Liverpool om hverken det ene eller det andet.

Liverpool møder RB Leipzig i den første Champions League 1/8-delsfinalen tirsdag aften, og det er noget nær umuligt at forestille sig, at klubben skulle afskedige Klopp kort inden - eller på noget andet tidspunkt for den sags skyld - selvom han nu er bookmakernes favorit til at få sparket.

Marsh var en stor fodboldpersonlighed i 00'erne, men om han fortsat har nogle kilder eller nære kontakter i Liverpool eller andre engelske klubber, skal vi ikke for alvor kloge os på.

- Ingen skal bekymre sig om mig