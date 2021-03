Liverpool-krise fortsætter: Aldrig sket før

For første gang nogensinde taber Liverpool fem hjemmekampe i træk. TV3 Sport-ekspert Allan Kuhn peger på flere markante problemer

Anfield er ofte et ubehageligt sted at komme som udehold. Sådan har det dog på ingen måde været i år.

Liverpool har med torsdagens nederlag til Chelsea for første gang i klubbens historie tabt fem hjemmekampe i træk, hvilket også er første gang for en regerende engelsk mester ifølge statistikfirmaet Opta Sports.

Samtidig har de kun scoret én gang på hjemmebane i de seneste seks opgør - et straffespark mod Manchester City.

- Der mangler rigtig meget lige nu. Det må man også bare erkende. Det er nok en blanding af det hele, siger TV3 Sport-ekspert på Premier League Allan Kuhn til Ekstra Bladet.

Liverpool kan bare ikke få point på hjemmebane i øjeblikket og er lige nu ude af top 4 med hele 22 point op til førende Manchester City. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

- Det er skadessituationen, at de offensive spillere ikke er gode nok, og at Liverpool er blevet læst.

- Der er mange faktorer. Det er egentlig kun City, der har et rigtig højt pointsnit i denne sæson. De andre ligger under to i snit.

- Det er specielt, at Liverpool taber fem kampe i træk på Anfield for første gang i klubbens historie. Det er jo helt uhørt, selvom der ikke er nogle tilskuere.

Ofte banker Salah og de to andre Liverpool-stjerner i angrebet mål ind efter behag, men sådan har det ikke været i 2021 på Anfield. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Nøglespiller Virgil van Dijk har siddet ude det meste af sæsonen, mens der også har været flere andre skader i midterforsvaret samt i de seneste par kampe til anfører Jordan Henderson.

- Hvis man skal finde undskyldninger, så er det selvfølgelig de skadesproblemer, Liverpool har haft.

- Midterforsvaret plus selvfølgelig Henderson. Han accepterer ikke, at det ikke går godt. Han er en af de få, der siger, at ligegyldigt, hvor dårligt de spiller, så kan de fighte og give den gas.

Liverpool har med nederlaget fire point op til Chelsea på den Champions League-givende fjerdeplads.

Top 4 og CL-billet? - Jeg bliver nødt til at sige nej lige nu, men der er sket meget i denne her Premier League-sæson, så det er ikke afgjort endnu. Men som Klopp også sagde, så var i går (nederlag til Chelsea, red.) et stort tilbageslag, når man tabte til en af konkurrenterne. Jürgen Klopp - Hans position er stadig god. Han har lang snor, efter det han har leveret med Champions League og mesterskabet. Hvis Klopp forsvinder for Liverpool, så er han selv med til at arrangere det. Så meget har han skabt i den klub.

