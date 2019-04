Liverpool lægger pres på City med storsejr

Med en sejr på 5-0 over Huddersfield tog Liverpool igen førstepladsen i Premier League

Liverpool havde ingen planer om at snuble i mesterskabskampen fredag aften, da Huddersfield blev onduleret med 5-0 i Premier League.

Det skete blandt andet efter en lynscoring efter kun 15 sekunder, da Naby Keita bragte Liverpool foran.

Sejren betød, at Liverpool for en kamp mere overtog førstepladsen i dysten med Manchester City om at blive engelsk mester.

Liverpool har 91 point og mangler to ligakampe, men kan miste førstepladsen, hvis City slår Burnley søndag.

Pointudbyttet indtil videre hos begge hold betyder dog, at der med stor sandsynlighed bliver sat rekord i denne sæson.

Rekorden for flest point til en andenplads i Premier League tilhørte inden Liverpools sejr Manchester United, som i sæsonen 2011-12 nåede op på 89 point, som City har nu med tre kampe igen.

Der skulle ikke være tvivl om vinderen tilsyneladende, og Liverpool stormede ud til opgøret og bragte sig foran 1-0 med lynscoringen.

Jonas Lössl spillede bolden ud til Jon Gorenc Stankovic, som slet ikke fornemmede, at Naby Keita kom spurtende mod ham.

Sloveneren fumlede med bolden og fik afleveret til Mohamed Salah, mens Keita fortsatte sit løb, modtog bolden og hamrede Liverpool på 1-0.

Lössl var eneste dansker i startopstillingen hos nedrykkede Huddersfield, mens Mathias "Zanka" Jørgensen var på bænken, og Philip Billing ikke var i truppen.

Efter 23 minutter slog hjemmeholdet så til igen.

Andrew Robertson sendte et fremragende indlæg ind fra venstre side. Bolden sejlede direkte mod Sadio Mané, som timede sit opspring perfekt og steg til vejrs og headede bolden i mål til 2-0.

I halvlegens overtid slog Salah så til og øgede til 3-0. Igen var der flot timing og overblik i scoringen.

Trent Alexander-Arnold lagde en høj bold frem mod Salah, som i fart lod den hoppe en enkelt gang på græsset, før han lobbede den over en fremstormende Lössl og i mål.

Otte minutter efter pausen fik Daniel Sturridge en scoring annulleret for offside, men Mané klaskede bolden i mål på endnu et hovedstød til 4-0 efter 66 minutter.

I det 83. minut lukkede Salah så målfesten med sin scoring til 5-0 efter et oplæg fra Jordan Henderson.

Manchester City møder Burnley på udebane søndag eftermiddag.

