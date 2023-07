Liverpool-legende bekræfter: Siger farvel

Nu gør han det.

Jordan Henderson er fortid i Liverpool og skifter til saudiarabiske Al Ettifaq, som en anden Liverpool-legende, nemlig Steven Gerrard, står i spidsen for.

Henderson har lagt en afskedsvideo op på sin Instagram, hvori han takker fansene for sine 12 år i klubben.

'Det er hårdt at sætte ord på de seneste 12 år her, og det er endnu sværere at sige farvel. Jeg vil altid være rød. Til den dag, jeg dør,' skriver han.

'Tak for alt. You'll never walk alone.'

Af opslaget fremgår det ikke, hvor Henderson skifter hen, men ifølge flere medier, heriblandt The Athletic, har han i noget tid været enige med den saudiarabiske klub Al Ettifaq.

33-årige Henderson har været i Liverpool siden 2011, og han står i alt noteret for 492 optrædener for holdet.

Siden skiftet fra Sunderland har han blandt andet været med til at vinde Champions League og Premier League med Liverpool.