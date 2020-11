Liverpool-legende død - blev 72

En Liverpool-legende er gået bort.

Ray Clemence, der tilbage i 70'erne vogtede målet på et historisk stærkt Liverpool-hold, er død. Han blev 72.

Ray Clemence fik tilbage i 2005 konstateret prostatakræft og blev også ramt af en hjernetumor.

Han fortalte åbent om sin kamp mod kræften og oplevede massiv støtte fra Liverpool-folket, da det i løbet af efteråret for alvor begyndte at gå ned ad bakke med helbredet.

- Det er med stor tristhed, at vi skriver for at fortælle, at Ray Clemence gik bort i dag omgivet af sin elskede familie. Efter at have kæmpet så hårdt i så lang tid, har han nu fået fred og er ikke længere i smerte.

- Familien ønsker at sige et kæmpe tak for al den kærlighed og støtte, der er strømmet hans vej igennem tiden. Han var så elsket af os alle, og han vil aldrig blive glemt, skriver Ray Clemences familie i en pressemeddelelse, der er blevet offentliggjort på Liverpools hjemmeside.

Clemence blev en legende i Beatles-byen og var med til at hente fem engelske mesterskaber, Europa Cup'en for Mesterhold tre gange og UEFA Cup'en to gange.

I alt nåede han at spille 665 kampe for Liverpool, hvor han blev afløst af Bruce Grobbelaar.

Clemence tog i 1981 til London, hvor han i mange år spillede for Tottenham og var med på bænken, da Spurs i 1984 vandt UEFA Cup'en med en finalesejr over danskerklubben Anderlecht.

Clemence så sin Tottenham-kollega Tony Parks blive den store helt, da han i straffesparkskonkurrencen reddede to forsøg - deriblandt et fra Morten Olsen...

Clemence spillede næsten helt indtil, at han fyldte 40, og i en imponerende karriere nåede han over 1000 kampe - deriblandt 61 for England.

Efter sin aktive karriere blev Clemence en del af trænerstaben i Tottenham, og det engelske svar på Lars Høgh var i mange år tilknyttet det engelske landshold som målmandstræner.

Ray Clemence kæmpede i mange år med Peter Shilton om pladsen i det engelsk mål. Her ses han sammen med Kevin Keegan, som han også spillede sammen med i Liverpool. Foto: www.imago-images.de/Ritzau Scanpix

Han trak sig tilbage i 2013 og vil for evigt blive husket som en af de helt store målmænd i engelsk fodbold.

Kun tre spillere - Ian Callaghan, Jamie Carragher og Steven Gerrard - har spillet flere kampe for Liverpool end Ray Clemence, der fra septemper 1972 til marts 1978 ikke missede en eneste Liverpool-kamp og nåede op på utrolige 336 kampe i træk.

Da Ekstra Bladet for et år siden lavede en artikel om de 100 bedste Liverpool-spiller nogensinde, kneb Clemence sig ind på en 26. plads.

