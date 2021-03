Liverpool-legende død

Med hele 425 kampe og 118 mål må man sige, at Ian St. John er en ægte legende i den røde del af Liverpool.

Han døde mandag efter lang tids sygdom og blev 82 år.

Den skotske angribers familie er kommet med en besked på Liverpools hjemmeside.

'Det er med et tungt hjerte, at vi er nødt til at informere om, at efter lang tids sygdom har mistet en mand, far og bedstefar.

Han døde fredeligt med sin familie ved sengen.

Vi vil gerne takke alle medarbejdere på Arrowe Park Hospital for deres hårde arbejde og engagement i disse meget vanskelige tider.

Familien ville være taknemmelig for privatlivets fred på dette ekstremt triste tidspunkt.'

Ian St. John spillede i Liverpool fra 1961-1971 under manager Bill Shankly.

St. John er især kendt for at have scoret det afgørende mål i forlænget spilletid i FA Cup-finalen 1965 mellem Liverpool og Leeds.

Han scorede til slutresultatet 2-1, og Liverpool vandt derfor deres første FA Cup-trofæ.

Gerry Marsden - en anden Liverpool-legende - døde i begyndelsen af 2021. Han er stemmen bag det ikoniske hit 'You’ll Never Walk Alone'.

Første tv-optagelse med sangen hørt fra tribunen var angiveligt netop under FA Cup-finalen i 1965.

