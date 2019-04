Liverpool-legende er død

Tommy Smith blev født i Liverpool og spillede hele sin aktive karriere i Liverpool.

Fredag eftermiddag sov han ind på det plejehjem i Liverpool, hvor han havde boet siden januar.

Smith, der i sine aktive dage var kendt som en gennemført kompromisløs forsvarsspiller, skrev under på sin første kontrakt med klubben i sommeren 1962.

Aftalen indbragte ham efter sigende i omegnen af 180 kroner om ugen.

De næste 16 år trak han den røde trøje over hovedet hele 467 gange, og var blandt andet med til at fejre fire mesterskaber, to UEFA Cup- triumfer og en enkelt sejr i den daværende udgave af Champions League, Mesterholdenes Europa Cup.

I 2013 blev han af Liverpools tilhængere stemt ind som nummer 24 på listen '100 Players Who Shook The Kop' - lige efter danske Jan Mølby.

Tommy Smiths datter, Janette Simpson, fortæller efter dødsfaldet, at hendes far havde været syg gennem længere tid. Det fremgår på Liverpools hjemmeside.

- Min far sov stille ind i eftermiddag (fredag, red.) på sit plejehjem.

- Den sidste tid var han blevet mere og mere skrøbelig og særligt de sidste tre måneder, har han haft det svært. Vi er selvfølgelig alle sammen meget påvirkede, siger hun.

