Liverpool-legende giver Klopp klar besked: Her skal I forstærkes

Se Barcelona og Braithwaite onsdag i semifinale-brag mod Sevilla i Copa del Rey LIGE HER (+)

Det gik helt galt mod Manchester City, og Liverpool har nu tabt de tre seneste hjemmekampe i Premier League.

Liverpool-legende Jamie Carragher med 737 kampe i klubben mener, at de samme spillere har båret holdet for længe for cheftræner Jürgen Klopp.

- Hans første sommer bragte han tre spillere ind - Joel Matip, Georginio Wijnaldum og Sadio Mané. Det førte dem derefter ind i Champions League, siger Carragher i Monday Night Football gengivet af Sky Sports.

Siden da hentede Klopp flere spillere til startopstillingen.

Carragher peger dog på, at det nærmest har været det samme hold i de seneste tre sæsoner, og der er derfor brug for noget frisk energi.

- Jeg tror stadig, de vil komme tilbage - men de har brug for tre spillere.

Tyskeren skal hente nye spillere ifølge Carragher. Foto: John Walton/Ritzau Scanpix

- De har brug for en midtstopper - måske er han kommet nu i Ozan Kabak - de har brug for nogen til at erstatte Wijnaldum, og de har brug for nogen til de forreste tre. Og jeg taler ikke om spillere på bænken.

De forsvarende mestre har hele ti point op til førende Manchester City i Premier League, og Klopps tropper har endda spillet en kamp mere.

Danmarks største fan: Bor i sit eget Liverpool-hus

Slagter stjernen: Første gang siden ...