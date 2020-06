Liverpool-legende i pinlig porno-bommert

Man skal huske at tjekke de ting, man sender ud i cyberspace, for de har det med at blive hængende - også de mere pinlige af slagsen.

Det kan Liverpool-legenden John Barnes skrive under på.

For lørdag smed han nemlig et billede ud på sin Twitter-profil - og det fortrød han senere.

Billedet i sig selv var egentlig ikke så slemt. Det var et gammelt billede, hans kontakt 'Michael' havde sendt til ham. Et billede af den amerikanske præsident Donald Trump og dennes mor samt et citat fra Mary Anne Trump om, at hendes søn aldrig måtte havne i politik, for han ville være forfærdelig.

Derimod var det kamerarullen under billedet, der tiltrak sig opmærksomhed. For et af billederne - en video viste det sig - var med pornografisk indhold, som du måske kan ane herunder:

Det afstedkom en del moro på de sociale medier, hvor det også blev slået fast, at videoen rent faktisk indeholdt voldsporno.

John Barnes var da også hurtig til at slette sit tweet. Og på behørig vis beklage:

I have to apologise for any offence caused as I posted a Donald trump picture sent to me by a friend.. on the camera roll under was a video of pornography.. I wasn’t aware that it was there and apologise once again for any offence caused — John Barnes (@officialbarnesy) June 6, 2020

'Jeg undskylder for de fornærmelser, det må have forårsaget, at jeg postede et billede af Donald Trump, der blev sendt fra en ven. På kamera-rullen var der en pornografisk video. Det var jeg ikke klar over, og jeg undskylder endnu en gang, hvis det har været skyld i, at nogen blev fornærmet.'

En uheldig sag for John Barnes, der i øvrigt i en tråd understregede, at 'Michael', han altså i sin tid kan have udvekslet den omtalte video med, ikke var en anden Liverpool-legende, Michael Owen.

56-årige John Barnes, som han ser ud i dag - stadig frisk på at se en pornovideo. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Der er andre legender, der har stået i samme sted tidligere.

Eksempelvis den tidligere Barcelona-bomber Hristo Stoichkov. Efter en hidsig meningsudveksling på de sociale medier lagde han et billede ud, hvor han i sin velmagtsdage jublede over en scoring på det bulgarske landshold. Billedet var af hans egen computerskærm, men han glemte at tage højde for, at man kunne se de åbne faner. En af dem var til et pornosite.

Se også: Barca-legende i pinlig pornobrøler

Han kom dog let hen over det med bemærkningen:

- Ja, man skal jo have jobbet gjort færdigt.

Det må vi så håbe, at han fik.

