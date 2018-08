Liverpool-legende i store problemer: Glemte mikrofonen var tændt

Som kommentator skal man huske at slukke for mikrofonen, hvis man har mindre pæne ting at sige.

Det råd havde en af de mere erfarne kollegaer tydeligvis glemt at give videre til den tidligere Liverpool-stjerne Steve Mcmanaman, der i denne sæson kommenterer Premier League for den engelske tv-station BT Sport.

Under weekendens opgør på Molineux Stadium mellem Wolverhampton og Everton kom han til at udtrykke sig knapt så pænt om hjemmeholdet, der i slutningen af kampen fik reddet et point med fra en kamp, som Everton ellers i lange perioder dominerede.

Havnet i shitstorm

Det resultat syntes Steve Mcmanaman ikke var retvisende ud fra spil og chancer i kampen, hvilket han fik gjort opmærksom på umiddelbart efter slutfløjtet.

Men så blev han efterfølgende en smule for ærlig i forhold til, hvor langt man kan gå som kommentator. I en efterfølgende sekvens, hvor tv-skærmen viser Everton-spillerne klappe ned mod de medrejsende fans, lyder det pludselig knastørt fra den tidligere Champions League-vinder:

- Jeg kan ikke lide Wolves!

Efter alt at dømme var Steve Macmanaman ikke klar over, at han lige havde fornærmet tusindvis af Wolverhampton-fans og en del tv-seere hjemme i stuerne.

Steve Mcmanaman skiftede efter ti sæsoner i Liverpool til de andre Galaticos i Real Madrid i 1999. Her spillede han blandt andet sammen med Zinedine Zidane og hans tidligere holdkammerat i Nordengland Michael Owen. Foto: All Over Press

Det må han dog hurtigt være blevet klar over, da han kom hjem. Det sociale medie Twitter var nemlig ved at koge over med vrede - primært Wolves-fans - som var særdeles misfornøjet med Mcmanamans bramfrie kommentering.

Flere mener, at Premier League-legenden var alt lidt for hård i sin kritik af oprykkerne, mens mikrofonen altså stadig var tændt i løbet af kampen.

'Her er det uomtvisteligt bevist. Steve McManaman siger ganske tydeligt: 'Jeg kan ikke lide Wolves', efter han har nedgjort os i 90 minutter. Fyr ham,' skriver en Wolves-fan blandt andet.

De fleste lufter dog deres utilfredshed over, at Steve Mcmanaman ikke udviser mere respekt ved at holde sine holdninger for sig selv.

'Vi har lige hørt Steve Mcmanaman sige i baggrunden, at han ikke kan lide Wolverhampton. Det er absolut rystende at høre fra en person, der skulle forestille at være professionel. Giv ham karantæne fra at nogensinde kommentere for os igen', skriver Twitter-brugeren AndyG eksempelvis.

Herunder kan du læse flere reaktioner fra vrede Wolves-supportere.

So @btsport employ Steve McManaman who professes live on air that he hates @Wolves.

I feel a subscription cancellation coming on. — Andy Hicks (@funkinhicks) 11. august 2018

Well @btsportfootball I hope your viewers where entertained this evening, next time, please leave @StevenMcManaman in his box. We don’t like him much either #wwfc — Daz Reeves (@dazwolf306) 11. august 2018

Steve McManaman saying "I don't like Wolves" right at the end there. Gathered that by your commentating anyways. — Bean (@BeanAFC) 11. august 2018

Hey @btsportfootball maybe turn off Steve McManaman’s mic before he expresses how much he doesn’t like @Wolves live on air. Mind you, he was doing that during the whole of his commentating, what an absolute prick he is. #WWFC #WOLEVE #FWAW — Rob™ (@1robfarmer) 11. august 2018

En række af de største engelske sportsmedier har skrevet om hændelsen, men indtil videre har McManaman ikke udtalt sig om episoden. BT Sport har heller ikke været på banen, men det ser foreløbigt ud til, at Liverpool-legenden får lov til at beholde sit job.

Ekstra Bladet har desværre ikke rettighederne til at vise klippet, som ellers florerer på diverse sociale medier.

