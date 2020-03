Liverpool-legende til Ekstra Bladet: Kun en rigtig løsning

John Barnes mener, at denne sæson i Premier League skal spilles til ende. Det handler om fodboldens integritet

Hvis ikke det havde været for den forbandede coronavirus, havde Liverpool-tilhængere gået rundt med tømmermænd nu.

Men den første mesterskabsfest på Anfield i 30 år er udsat på ubestemt tid, og lige nu tænker det ellers fodboldgale folk på Merseyside slet ikke på fodbold.

Det fortæller en af Liverpools tidligere storspillere John Barnes i et interview til Ekstra Bladet.

56-årige Barnes gør sig i dag som fodboldekspert og er ambassadør for Liverpool og SpilXperten.

John Barnes (tv.) i selskab med et par andre tidligere storspillere. Det er Gary Neville i midten og Jamie Carragher til højre. Alle tre er i dag fodboldeksperter. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Det er i sidstnævnte egenskab, at Ekstra Bladet har fået mulighed for at tale med Liverpool-legenden, der spillede en hovedrolle, da klubben senest vandt mesterskabet.

- Men lige nu er det slet ikke vigtigt, at Liverpool har ventet 30 år på at kunne fejre det mesterskab, når du ser på det større billede.

- Folk dør, folk mister deres job og hjem, siger John Barnes fra hjemmet i landsbyen Heswall nogle kilometer uden for Liverpool.

Lige nu kan de ikke gå til fodbold på Merseyside. De kan heller ikke gå på pub eller i butikker.

De er som en stor del af den øvrige verden isoleret derhjemme.



En af de største John Barnes var i slutningen af 80'erne og i 90'ernes begyndelse blandt de bedste spillere i engelsk fodbold, og nogle regner ham endda som en af verdens bedste i den periode. Han blev født på Jamaica, men flyttede som barn til England, og som 17-årirg debuterede han i 1981 for Watford. Barnes blev i 1987 solgt til Liverpool og fik ti sæsoner på Anfield. Som venstre wing scorede han hele 22 gange, da klubben i 1990 senest vandt mesterskabet, og det blev til 407 kampe for klubben. Barnes var en fortryllende dribler, men blev sidst i karrieren rykket ind på den centrale midtbane og var forbi Newcastle og Charlton, inden han i 1999 sagde stop. Det blev til 79 kampe og 11 mål for England, og han er fortsat den mørke spiller med flest landskampe. Barnes blev flere gange årets spiller og blev i 2005 en del af det engelsk fodbolds hall of fame. Han anses som en af de største Liverpool-spillere igennem tiden. Vis mere Luk

Der er uvist, hvornår Premier League kommer i gang igen, og hvordan resten af sæsonen skal afvikles.

Ifølge John Barnes er der dog kun en rigtig løsning: At fuldføre sæsonen – uanset hvor langt ind i efteråret og vinteren vi måtte komme.

- Det vigtigste er, at vi kommer igennem denne periode. Vi må lytte til, hvad eksperterne siger, og situationen ændrer sig hele tiden.

- Men når der på et tidspunkt kommer et ’all clear’, skal vi spille sæsonen til ende. Og jeg taler ikke ud fra Liverpools perspektiv. Det handler om fodboldens integritet.

Ifølge den tidligere Liverpool-storspiller John Barnes skal denne Premier League-sæson uanset hvad spilles til ende. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Der har været forslag fremme om, at Liverpool på grund af det store forspring skulle have mesterskabet, og man burde droppe nedrykning.

Det er forslag, der får Barnes til at ryste på hovedet.

Man kan ifølge ham ikke bare afskrive denne sæson og lave en skrivebordsafgørelse:

- Det kan godt være, at vi ikke kan starte næste sæson i august som normalt. Måske bliver det november, december eller januar.

- Jeg ved det ikke, ingen ved det, men for fodboldens integritets skyld skal vi afslutte sæsonen, når vi kan begynde at spille igen.

I 80'erne fejrede Liverpool store triumfer. Her ses holdet efter sejren over Everton i FA Cup-finalen i 1986. Foto: Colorsport/REX

Hvem er bedst? Reglerne afgør

Hvad er højest: Rundetårn eller et tordenskrald?

Det er ifølge John Barnes en sådan diskussion, man er ude i, når man taler om, hvilket Liverpool-hold der var bedst.

Er det holdet fra slut 80’erne med Barnes, Rush og Mølby eller det nuværende mandskab med Milner, Mané og van Dirk?

- Det er sjovt at snakke om pubben, men det er svært at sammenligne to hold, der ligger 30 år fra hinanden.

- Vi var det bedste hold dengang, ligesom de er det bedste hold nu, selv om jeg ikke nødvendigvis synes, at dette hold har de bedste spillere.

- City og United har lignende spillere, men Liverpool er det bedste hold, fordi de spiller som et hold og ikke som 11 individualister, siger John Barnes, der tilskriver Jürgen Klopp en stor del af æren.

John Barnes mener, at Jürgen Klopp er som skræddersyet til Liverpool. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Den tyske manager har forstået Liverpool som klub og by og fået spillerne til at købe ind på sine idéer.

- Ingen spiller er større end holdet, og ingen på holdet er større end manageren. Sådan er det ikke i mange klubber.

- Klopp ser meget på spillernes karakter. De behøver ikke være de bedste spillere. Se på Milner, som de ikke længere kunne bruge i City, på Oxlade-Chamberlain, der ikke var fast mand i Arsenal, eller Henderson.

- De spillere vandt Champions League og kommer til at vinde Premier League, siger John Barnes. Og så tilbage til det oprindelige spørgsmål: Hvem er bedst?

- Det ville komme an på, hvilke regler vi spillede efter. Spillede vi efter 80'ernes regler, ville vi vinde. De ville ikke få frispark, når de faldt.

- Men med de moderne regler ville de vinde. Vi ville hurtigt være nede på ni, fordi Mølby og McMahon var smidt ud, siger Johan Barnes med et grin og fortsætter:

- De er de bedste, som vi var. Hvem der er bedst, finder vi aldrig ud af, men realiteten er, at ethvert hold, der vinder ligaen, ville være blandt topholdene i enhver af de æraer.

