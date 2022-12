Liverpool-mareridt: Stjernen ude i tre måneder

Liverpools colombianske stjerne Luis Diaz kan se frem til yderligere tre måneder på sidelinjen, efter at kantspilleren har fået et vrid i knæet

Selvom VM i Qatar løber med det meste af opmærksomheden i fodboldverdenen i denne periode, må de fleste Liverpool-fans alligevel have en tiltagende hovedpine over de kommende Premier League-kampe om tre ugers tid.

Klubben spillede nemlig en træningskamp mod Lyon søndag, som Merseyside-klubben tabte 1-3.

Det er dog ikke resultatet, der forårsager hovedpinen, men derimod den besked, som Jürgen Klopp gav på pressemødet efter kampen.

Liverpool-træneren fortalte, at den colombianske stjernespiller Luis Diaz har pådraget sig en ny skade i knæet på holdets træningslejr i Dubai.

- Det er et rigtig hårdt slag i ansigtet, sagde Klopp om skaden, og hvis man skal tro den normalt velansete sportsjournalist James Pearce fra The Athletic, kan Luis Diaz se frem til en pause på hele tre måneder.

Det har ikke været en nem sæson for Jürgen Klopp, der nu igen må undvære en af sine store stjerner. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Den lynhurtige kantspiller blev i første omgang skadet i en kamp mod Arsenal tilbage i starten af oktober, og det var forventet, at colombianeren ville blive klar til at spille mod Aston Villa 26. december også kendt som Boxing Day.

Sådan skulle det ikke gå, og nu må Liverpool og Jürgen Klopp endnu en gang undvære en af klubbens helt store stjerner i en længere periode.

Den 25-årige kantspiller har imponeret de fleste efter sit skifte fra FC Porto i januar sidste vinter.

Han har skullet udfylde et par gigantiske sko, efter at Sadio Mane skiftede til Bayern München i sommer, og det har han stort set gjort til UG med fire mål og tre assists, inden han blev skadet.

Det er derfor en gedigen mavepuster, som Liverpool-holdet har fået sig, og noget tyder på, at pengepungen skal frem til januar for at finde en afløser.