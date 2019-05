Liverpool mestre i 20 minutter: City løb med pokalen

Efter tirsdagens vanvittige drama mod Barcelona i Champions League, skulle fans af Liverpool igennem endnu en nervefræser, da det engelske mesterskab skulle afgøres på sidste spilledag. Denne gang endte det hele dog med røde øjne, og den røde hær må efter sommerferien gå ind til den 30. sæson uden titlen.

Men de kunne såmænd feste som her-og-nu-mestre i 20 minutter fra eget føringsmål hjemme mod Wolverhampton til Manchester City’s ditto på udebane i Brighton.

Fra det 37. minut i sidste spillerunde kontrollerede Pep Guardiolas tropper reelt mesterskabet i hus og forsvarede dermed trofæet som første klub i dette årti.

Highlights: Manchester City er engelske mestre efter 4-1 sejr over Brighton. Video: Discovery Networks Danmark

Det hele endte i ren fodboldgalla med de smukkeste mål og en sejr på 4-1, mens Liverpool trods en 2-0 sejr som klimaks på en imponerende sæson må nøjes med sølvet og trøste sig med en drøm af en stor finale lige om hjørnet.

Manager Pep Guardiola bliver aldrig træt af mesterskaber. Foto: REUTERS/Toby Melville/Ritzau Scanpix

De to hold slutter på nærmest surrealistisk vis deres indbyrdes titelræs med henholdsvis 98 og 97 point.

Stemingen var høj før gyserafgøelsen på det engelske mesterskab. Her er Liverpool-fans gået helt i rødt før kampen. Foto: Paul ELLIS / AFP/Ritzau Scanpix

Alle smartphones var i brug, og der blev gestikuleret flittigt på tribunerne på både Anfield Road og Amex Stadium, efterhånden som meldinger om scoringer løb ind mellem de to stadions på sydkysten og i Merseyside.

Den første af de særdeles hørbare reaktioner faldt i det nordlige England ved beskeden om, at Brightons Glenn Murray var steget op ved den forreste stolpe og headet et hjørnespark i kassen til 1-0 for Brighton.

Mobiltelefonerne glødede på begge stadions undervejs. Foto: Reuters/Carl Recine/Ritzau Scanpix

På det tidspunkt var der spillet 27 minutter, og ti minutter tidligere var Liverpool kommet foran.

Mohamed Salah var med igen efter sin hjernerystelse, men det var han brandvarme angrebskollega, Sadio Mané, der efter 17 minutters spil omsatte et indlæg fra højre fra assist-kongen Trent Alexander Arnold.

Brandvarme Sadio Mané har åbnet festen og takker de højere magter. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

Så der var rød fest. I et minuts tid. Så indløb meldingen om, at Sergio Aguero havde udlignet for City, da han lidt heldigt lavede tunnel på keeper Matt Ryan.

Sergio Aguero svarede igen efter godt et minut i Brighton. Foto: Reuters/John Sibley/Ritzau Scanpix

Og humøret fik endnu et lille dyk, da Aymeric Laporte i det 37. minut uimodståeligt steg til vejrs og pandede bolden i kassen efter endnu et hjørnespark. City var tilbage på mesterkurs, mens de rødklædte fans måtte konstatere, at deres yndlinge lige havde været mestre i godt 20 minutter.

Aymeric Laporte stiger uimodståeligt til vejrs og header City tilbage på mesterkurs. Foto: Reuters/John Sibley/Ritzau Scanpix

Jürgen Klopp sprintede til omklædningsrummet ved pausefløjtet for at gøre klar til anden halvleg, men det skulle vise sig forgæves.

I det 63. minut brændte Divock Origi en pænt stor chance i Liverpool, mens Riyad Mahrez reelt lukkede kampen i Brighton. En skudfinte, der satte et par modstandere af, og et tørt hug med højrebenet var ren mesterklasse til 3-1.

Og Ilkay Gündogan stod ikke tilbage, da han ni minutter senere følte et frispark op i det ene målhjørne.

Så var der ikke så meget mere at snakke om, trods endnu en Mané-kasse i Liverpool, som med 22 pletskud gør ham til delt topscorer med Salah.

Det handler om at kunne, når man skal, og det kunne City altså på smukkeste vis.

Lettelsen kom fysisk til udtryk hos Pep Guardiola, da 3-1 scoringen reelt afgjorde mesterskabet. Foto: Reuters/John Sibley/Ritzau Scanpix

Liverpool må trøste sig med, at der venter en stor finale lige om hjørnet, når klubben møder Tottenham i Champions League finalen den 1. juni i Madrid.

Der er før sket skøre ting ...

