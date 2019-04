Liverpool mindes Hillsborough-ofrene 30 år efter tragedien

Mandag markerer 30-årsdagen for tribunetragedien på Hillsborough Stadium i Sheffield.

I alt 96 Liverpool-fans blev mast ihjel og 766 såret i forbindelse med FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest på grund af overfyldte tribuner 15. april 1989.

Heraf døde 94 på dagen. Tre dage senere døde 14-årige Lee Nicol af sine kvæstelser, og i marts 1993 blev Tony Bland taget ud af sin respirator og døde efter at have været uden for bevidsthed i fire år. Han blev dermed ulykkens 96. og sidste offer.

Det er den værste stadiontragedie i britisk historie, og 30 år senere spøger den fortsat i engelsk fodbold.

Skyldsspørgsmålet i sagen mod den vagtansvarlige politichef under tragedien er fortsat ikke afgjort.

I begyndelsen af april måtte et nævningeting efter 29 timers votering erkende, at det ikke kunne afgøre, om det skulle kende David Duckenfield skyldig for de dødsfald, der indtraf i forbindelse med FA Cup-semifinalen i 1989.

Politichefen var tiltalt for groft uagtsomt manddrab på 95 af de 96 personer, der døde.

Duckenfield har erkendt, at han begik fejl undervejs, men erklærede sig "ikke skyldig" i tiltalen. Det rapporterer BBC.

De første udmeldinger fra politiet konkluderede, at mange af Liverpool-tilhængerne havde været berusede og i kraft af deres opførsel bar skylden for de mange dødsfald.

Det har dog senere vist sig, at politiet i Sheffield formentlig selv har haft en stor andel i, at kampen udviklede sig til en katastrofe.

I efteråret 2012 kom det frem, at politiet undervejs ændrede i 164 vidneudsagn for at få placeret ansvaret hos fansene. Derfor blev alle dokumenter i sagen endnu engang endevendt i forsøget på at få sandheden frem.

I april 2014 begyndte de første afhøringer af de pårørende. To år senere nåede et nævningeting frem til, at de 96 ofre døde som følge af en strafbar handling.

Ifølge dommen lukkede politiet for mange fans ind, samtidig med at man forsømte at åbne for den tunnel, som ledte ind til tilskuerafsnittene.

Det førte til, at den store mængde fans blev klemt.

Efter 27 års ventetid fik de efterladte dermed endelig rettens ord for, at det var politiet og ikke fansene, som var skyld i tragedien.

Mandag markeres dagen med mindehøjtideligheder i Liverpool. Bannere med billeder af de 96 fans bliver hængt op på den historiske bygning St George's Hall, ligesom at der bliver holdt et minuts stilhed i byen klokken 15.06 lokal tid.

- Byen står sammen i loyalitet, siger Liverpools borgmester, Joe Anderson, ifølge BBC.

- De 96 ofre vil aldrig blive glemt. Selv om byen er inddelt i forskellige fodboldalliancer, har vi altid stået sammen om at støtte de efterladte familier og de overlevende fra Hillsborough. Og det vil vi fortsætte med.

