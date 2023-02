Liverpool og Everton skal punge ud

Bølgerne går ofte højt i rivalopgør, og Merseyside-derbyet mellem Liverpool og Everton er ingen undtagelse. 13. februar gik det dog lidt for vildt for sig ifølge Det Engelske Fodboldforbund (FA).

FA har onsdag langet en bøde ud til hver af klubberne for den ballade, der udspillede sig på grønsværen i 86. minut. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Liverpool må punge ud med 25.000 pund (212.000 kroner), mens Everton må grave lidt dybere og bøde med (339.000 kroner).

Liverpool vandt kampen 2-0, og det var ved den stilling kort før tid, at Everton-keeper Jordan Pickford følte sig provokeret af Liverpools skotske venstre back Andy Robertson.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jordan Pickford og Andy Robertson indledte balladen mellem de to holds spillere, som nu koster begge klubber en bøde. Foto: Carl Recine/Reuters

De to endte i skærmydsler ude ved den ene sidelinje, hvor flere spillere fra begge hold kom til, så det endte med en del skubberi spillerne imellem.

Pickford og Robertson fik begge et gult kort for episoden, som FA altså fandt over grænsen for, hvad der bør foregå på en fodboldbane.

Liverpool ligger aktuelt nummer 8 i Premier League, mens Everton kæmper for overlevelse som nummer 16 kun et enkelt point over nedrykningsstregen.