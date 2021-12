Liverpool og Tottenham deler i hæsblæsende opgør

Tottenham havde talrige muligheder for at tage alle tre point mod Liverpool på hjemmebane, men det afgørende mål udeblev. Derfor måtte de to hold dele pointene imellem sig i søndagens 2-2-kamp.

Harry Kane scorede et sjældent mål, inden Diogo Jota og Andrew Robertson sendte gæsterne på sejrskurs. Et målmandskoks blev dog til sidst udnyttet af Tottenhams Son Heung-min.

Det betyder, at Liverpool fortsat er på andenpladsen med 41 point, mens Tottenham, der har flere kampe i hånden, har 26 point på syvendepladsen.

Det var med det samme et åbent opgør, hvor Liverpool egentlig styrede kampens gang. Men gentagne gange udnyttede Tottenham små fejl til at sætte gang i kontramaskinen.

Efter knap et kvarter modtog Kane bolden i dybden, og det udnyttede han ved at finde netmaskerne med en flad afslutning. Det var blot hans andet mål i Premier League i denne sæson.

I det efterfølgende kvarter fik både Son og Dele Alli chancerne for at gøre det til både 2-0 og 3-0, men begge gange strøg bolden forbi opstanderen.

I stedet var det Liverpool, der skulle få udlignet efter 35 minutter.

Robertson trak bolden mod baglinjen og fandt Jota, der kunne dirigere bolden i mål med panden.

I anden halvleg var Kane atter hovedperson, da han flere gange brændte helt oplagte scoringsmuligheder. Her blev det tydeligt, at englænderen mangler den skarphed, han er så kendt for.

Igen var det så Liverpool, som lynede i den anden ende ved Robertson, der satte pandebrasken på et hårdt vristspark fra Trent Alexander-Arnold.

Kort efter fejlede Alisson Becker dog totalt i forbindelse med en clearing, og derfor kunne Son stille og roligt udligne, inden ondt blev værre for gæsterne.

En hektisk periode blev nemlig afsluttet, da Robertson blev sendt tidligt i bad efter en voldsom tackling på Emerson Royal. Tottenham formåede dog ikke at udnytte overtallet til sidst.

Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Pierre-Emile Højbjerg var ikke at finde i Tottenhams trup, der har været hårdt ramt af coronasmitte. Det er dog uvist, hvad det er, der holder danskeren ude.

Ikke desto mindre var det første gang siden skiftet til London-klubben, at han ikke befandt sig i startopstillingen i forbindelse med et Premier League-opgør. Han startede inde i 52 kampe i træk før søndagens opgør.