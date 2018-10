Liverpool-profil afslører pinlig detalje

Det er ikke unormalt, at fodboldspillere holder til i de pænere kvarterer uden for storbyerne, men situationen for Liverpools Xherdan Shaqiri er alligevel speciel.

Han har nemlig ikke været i byens centrum efter sit skifte fra Stoke, og så har han faktisk den - for Liverpool-fans - værst tænkelige bopæl af alle, nemlig i Manchester.

Det fortæller han i et interview med schweiziske Blick.

Shaqiri bor stadig i Manchester, hvor Liverppols største rivaler har hjemme. Foto: AP

- For at være ærlig har jeg ikke besøgt byen udover, når holdet er på hotel, siger han.

Grunden er ganske simpel - han er blevet advaret imod det,

- De andre spillere har fortalt mig, at det er besværligt at færdes derinde, for folk kommer direkte over til en.

Shaqiri skrev en fem-års kontrakt med Liverpool i juli, men bor stadig i Manchester. Foto: AP

Hemmeligheden bag Klopps succes – sådan skal han hente mesterskabet

Herpå bliver han spurgt, om faremomentet skyldes Everton-fans.

- Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, der vil ske dig noget, hvis du opfører dig ordentligt.

- Men når vi er på spillerhotellet om fredagen, kan man høre folk, der larmer omkring midnat. Jeg tror, at ruderne er knapt så tykke som i Schweiz, siger han humoristisk.

Shaqiri bor stadig i samme hus, som da han spillede for Stoke.

Se også: De blev vraget i FCM-trænerjagt: Blev slet ikke spurgt

Se også: Nyt Superliga-chok: Brøndby-legende har sagt op

Se også: Målet reddede ham - men nu koster det klubben millioner