Liverpool reddet til sidst i stort VAR-drama

Manchester United skulle bruge VAR-hjælp til at få bugt med Liverpool, der dog forblev ubesejrede efter en sen scoring.

Opgøret endte uafgjort med cifrene 1-1 efter Adam Lallanas scoring i det 85. minut.

Der vil altid være mere end bare point på spil, når Manchester United og Liverpool tørner sammen.

Søndag aften var point dog alligevel af afgørende betydning for United, der tog imod Jürgen Klopps tropper på Old Trafford.

De Røde Djævle lå blot et enkelt point over nedrykningsstregen forud for rivalopgøret, mens gæsterne havde maksimale 24 point efter otte kampe.

Med den statistik kunne Liverpool med en sejr over United tangere Manchester Citys imponerende rekord på 18 sejre i træk i Premier League.

Den stime bremsede United dog, blandt andet takket være to VAR-kendelser.

Artiklen fortsætter under billedet.

Marcus Rashford stod bag rivalopgørets 1-0 scoring efter en akrobatisk afslutning. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

VAR i fokus

Fra kampens start kunne det sagtens mærkes, at begge hold var uden deres store kreatører Paul Pogba og Mohammed Salah, der begge døjer med skader.

Første halvleg forløb nemlig ganske chancefattigt, men ti minutter før pausefløjtet lynede hjemmeholdets guldfugl, Marcus Rashford.

Målet måtte tjekkes igennem af VAR-dommerne for et potentielt frispark til Liverpool, men der var ikke noget at komme efter, så den 21-årige englænders scoring stod ved magt.

Endnu tættere på fløjtet havde United nok engang heldet med sig, da VAR kom i spil igen.

Denne gang skete det efter Liverpools Sadio Mané havde sendt læderet i netmaskerne, men målet blev korrekt annulleret for hånd på bolden af senegaleseren.

Jürgen Klopp brugte meget af kampen på at klage sin nød til dommer Martin Atkinson over de marginale kendelser, der gik Uniteds vej. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Liverpool var tæt på klubbens første nederlag siden 3. januar, men Adam Lallana ville det anderledes, og med fem minutter tilbage af ordinær tid bragte han gæsterne på 1-1.

Med resultatet avancerer United en smule i tabellen, hvor de får mere luft ned til nedrykningsstregen, mens Liverpool bringer sig seks point foran Manchester City i topstriden.

Se også: 90 gyldne sekunder hjælper Manchester City til sejr

Se også: FA Cup-skandale: Spillere udvandrer fra kamp

Se også: Eriksen helt ude i ny Tottenham-nedtur