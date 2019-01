Liverpool sat på plads i vildt topbrag

Sergio 'Kun' Agüero er ikke en mand, de kan lide i Liverpool.

Naturligvis fordi argentineren repræsenterer en af de forhadte Manchester-klubber, men i lige så høj grad fordi City-angriberen ser ud til at have et vist tag på 'The Reds'

Han scorer nemlig altid mod Liverpool på hjemmebane i Premier League! Syv fuldtræffere i lige så mange opgør er facit efter torsdagens 2-1-sejr, hvor den lille sydamerikaner fem minutter inden pausen satte hjemmeholdet i gang med scoringen til 1-0.

Dermed var han med til at skabe fornyet spænding i toppen af Premier League, hvor Liverpool med en sejr ellers kunne have spillet sig ti point væk fra City, der i stedet passerede Christian Eriksens Tottenham og nu blot har fire point op til duksene.

Men det holdt hårdt på Etihad Stadium, hvor de 55.000 tilskuere var underholdt i samtlige 90 minutter.

For selv om der ikke hele tiden blev budt på messisk champagnebold med lækre detaljer, så blev der spillet i et bragende tempo, der kunne tage vejret fra de fleste.

Holdene skiftedes til at tage styringen over kampen - Liverpool lagde for.

Jürgen Klopps tropper pressede på fra kampens start, og efter et kvarters spil var de en enkelt centimeter fra at bringe sig foran.

Mohamed Salah og Roberto Firmino broderede sig fornemt igennem banens midte, og Sadio Mané afsluttede voldsomt presset på opstanderen.

Returbolden tacklede målmand Ederson og John Stones i fællesskab mod et selvmål, som Stones fik afværget i sidste øjeblik. Faktisk målte Premier League sig i pausen frem til, at bolden blot var 1,12 centimeter fra at have været hele vejen over stregen.

Hvis der var usikkerhed i Manchester Citys bagerste geledder, så blev den hurtigt rystet af. For herefter satte de lyseblå sig på halvlegen.

Med stor overvægt i spil og chancer lignede det bare et spørgsmål om tid, før målet kom - og naturligvis var det ved Agüero.

Han præsterede en elegant tæmning foran Dejan Lovren, og så hamrede han med en snigmorders præcision og kraft bolden op i nettaget bag Alisson fra en spids vinkel.

Det var helt fortjent - og det tvang gæsterne frem fra anden halvlegs start.

De røde pressede voldsomt på, og efter små 20 minutter kom udligningen - med god hjælp fra de offensive backer.

For fra højre side slog Trent Alexander-Arnold bolden forbi bagerste stolpe til Andrew Robertson. Skotten flugtede bolden ind i panden på Firmino, der uden problemer kunne heade udligningen hjem.

Den stilling holdt dog ikke længe. Blot fem minutter senere kom reaktionen.

Raheem Sterling stak Leroy Sané af sted, og tyskerens afslutning tog stolpen og gik i mål til 2-1.

Et resultat, der ikke var et mål for småt – og der var da også muligheder i begge endrer til både 2-2 og 3-1.

Men på mirakuløs vis endte kampen 2-1, og Manchester City er igen for alvor med i mesterskabskampen.

Se også: Dansk PL-stjerne lagde sig fladt ned: Nu får han kæmpe straf

Se også: Tottenham på pinebænken: Eriksen tygger på guldrandet tilbud

Se også: Vil ikke være holdkammerat med Eriksen: Under hans niveau