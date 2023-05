Liverpool skyder danskerklub mod nedrykning

Det går godt i Liverpool for tiden. Og tilsvarende skidt i Leicester.

Især efter mandagens kamp mellem de to hold. Her vandt Liverpool 3-0, så holdet kom op på syv sejre i træk.

Leicester har nu tabt to i træk og ikke vundet i de seneste fire, og det har sendt holdet ned på næstsidstepladsen i Premier League.

Jamie Vardy og co. har blot 30 point for 36 kampe. Det er to færre end Everton lige over nedrykningsstregen, og med kun to kampe tilbage begynder det at se en smule svært ud for Leicester at overleve.

Liverpools gode stime har etableret holdet på ligaens femteplads. Der er kun et point op til Newcastle og Manchester United på tredje- og fjerdepladsen, men Liverpool skal stadig bruge en del hjælp for at ende i top-4 med en billet til Champions League i næste sæson.

Newcastle og Manchester United har nemlig begge spillet en kamp færre og skal derfor smide point to gange i deres tre sidste kampe, for at Liverpool kan overhale dem.

Efter en chancefattig indledning på mandagens kamp kom der gang i den efter lidt over en halv times spil.

Med en høj bold fandt Mohamed Salah det unge midtbanetalent Curtis Jones ved bageste stolpe, og så kunne Jones nemt prikke bolden ind. Kun et par minutter senere måtte den danske Leicester-målmand Daniel Iversen igen hente bolden ud af eget net.

Denne gang lagde Salah igen op til Curtis Jones, som tæt ved kanten af feltet elegant tæmmede bolden, vendte sig om og bankede den forbi Iversen.

Leicester var helt på hælene, og Daniel Iversen måtte, få sekunder efter at bolden var blevet givet op, hive en redning frem for at afværge endnu en scoring.

Ved 3-0-målet - i 71. minut - var den danske keeper chanceløs. På et frispark lige uden for Leicester-feltet lagde Salah med en lille berøring med hælen bolden til rette for Trent Alexander-Arnold, der krøllede den ind med stor overlegenhed.

Victor Kristiansen sad på Leicesters bænk i hele kampen.