Liverpool slæbes i retten: Kræver 84 millioner

Da Liverpool snuppede Harvey Elliott i Fulham blev der ikke betalt nogen transfersum, da det dengang bare 16-årige stjernefrøs kontrakt var løbet ud.

Siden har der været ganske stor uenighed om, hvor stort et beløb Liverpool skal betale i uddannelseskompensation til Fulham for Elliott.



The Athletic skriver, at Liverpool har sigtet efter at betale omkring syv millioner kroner i kompensation til Fulham, mens London-klubben har en ganske anden holdning i sagen.

Fulham vil nemlig have, hvad der svarer til 84 millioner kroner for at have udviklet talentet.

Da uenigheden og forskellen på beløbsstørrelsen er så stor, har de to klubber af egen drift slet ikke kunnet nå til enighed i sagen, og derfor ender sagen nu som en sag, hvor en rets-komite skal slå fast, hvad Liverpool skal betale for Elliott, der bliver betegnet som et af de største engelske talenter i mange år.

Imens Elliott fortsat var Fulham-spiller blev han den yngste spiller til nogensinde at have optrådt i Premier League, da han i en alder af 15 år og 174 dage løb på banen som indskifter i kampen mellem Fulham og Wolverhampton.

Harvey Elliott er nu blevet 17 år og er på leje i Blackburn, hvor han har scoret fire gange i 22 kampe i den indeværende sæson.

