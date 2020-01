Liverpool-stjerne er årets fodboldspiller i Afrika

For tredje år i træk er det en Liverpool-spiller, der kan kalde sig Årets Fodboldspiller i Afrika, men for første gang er det Sadio Mané, der tager prisen.

Senegaleseren blev hædret tirsdag aften ved et arrangement i den egyptiske badeby Hurghada.

- Jeg er meget lykkelig og samtidig meget stolt over at have vundet, og jeg takker min familie. Det er en stor dag for mig, lød det fra den 27-årige angriber.

Mané vandt foran klubkammeraten Mohamed Salah, som vandt i både 2017 og 2018. Manchester Citys Riyad Mahrez blev nummer tre.

Det er første gang i 17 år, en senegalesisk spiller bliver kåret til årets bedste. Det skete senest i 2002, da El Hadji Diouf vandt prisen.

Sadio Mané har haft en formidabel sæson, og den bliver nu kronet med titlen som årets fodboldspiller i Afrika. Foto: Francios Lenoir/Ritzau Scanpix

Dengang var det primært på baggrund af store præstationer ved VM-slutrunden, mens Sadio Mané kåring primært skal ses i lyset af hans andel i Liverpools forrygende 2019.

Mané har spillet en central rolle på det hold, der vandt Champions League i foråret og som aktuelt er suverænt i spidsen af den engelske Premier League.

I alt har han været på banen i 61 kampe og scoret 34 mål i kalenderåret 2019.

Efter at have indledt sin europæiske karriere i franske Metz fik den hurtige forward et gennembrud i Red Bull Salzburg i Østrig, inden turen i 2014 gik videre til England og Southampton.

Her spillede han i to sæsoner, hvorefter manager Jürgen Klopp hentede ham til Liverpool og gjorde ham til en fast del af en velfungerende offensiv.

