Liverpool-stjerne: 'Jeg er totalt knust'

Puha ...

Den er ikke god for Liverpools selvforståelse.

Den traditionsrige klub med de mange tusinde loyale fans bliver ikke en del af den fineste klubturnering den kommende sæson, som de ellers har været i de seneste seks sæsoner.

Og det rammer Liverpool-stjernen Mohamed Salah hårdt. Meget hårdt.

På Instagram kommer han ud med sine følelser og undskylder over for fansene.

'Jeg er totalt knust. Der er absolut ingen undskyldning for dette. Vi havde alt, hvad vi skulle bruge for at komme i Champions League, og vi fejlede.'

'Vi er Liverpool, og det er et absolut minimum at kvalificere os til turneringen. Jeg beklager, men det er for tidligt til et opløftende eller optimistisk indlæg. Vi svigtede dig og os selv.'

Manchester United og Christian Eriksens sejr torsdag over Chelsea på 4-1 gjorde, at Liverpool ikke længere kan nå de attraktive Champions League-pladser.

De går i stedet til mestrene Manchester City, Arsenal, Manchester United og så Newcastle United, som har kvalificeret sig til turneringen for første gang siden 2002/2003.

Liverpool må i stedet nøjes med Europa League.

