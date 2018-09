Liverpool-stjerne under anklage: Løj han i retten?

Endnu en kroatisk fodboldstjerne er nu blevet sigtet for falsk vidneforklaring i hjemlandet.

Det drejer sig om Liverpool-forsvareren Dejan Lovren, der ifølge statsanklageren har talt usandt i en korruptionssag mod den tidligere Dinamo Zagreb-chef Zdravko Mamic og tre andre personer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lovren er ikke den eneste kroatiske stjerne, der har bånd til Zdravko Mamic: Kroatisk stjerne støttede fodboldgangster: Risikerer fængsel

Anklageren mener, at Lovren løj i sin forklaring om fordeling af transferpenge mellem ham og Mamic.

Tidligere på året blev også Real Madrid-spilleren Luka Modric sigtet for at have afgivet falsk vidneforklaring i sagen.

Ifølge anklageren angav Modric en forkert dato i et kontraktteknisk spørgsmål.

Både Modric og Lovren har en fortid i Dinamo Zagreb og var indkaldt som vidner i sagen mod de tidligere klubchefer, som står tiltalt for økonomisk fusk og skattesvindel.

Kendes de skyldige i falsk vidneforklaring, kan spillerne blive idømt fængselsstraf på mellem seks måneder og fem år.

