Liverpool tordner videre

Liverpool kan så små godt begynde at planlægge mesterskabsfest i England. Det ligner blot et spørgsmål om at finde datoen for, hvornår klubbens første mesterskab i 30 år bliver sikret.

Onsdag aften sejrede holdet for 23. gang i denne sæson i 24 kampe, da West Ham i London blev slået med 2-0.

Liverpool kom dermed på omgangshøjde kampmæssigt med konkurrenterne, og forspringet til nummer to, Manchester City, er nu øget til hele 19 point med 14 runder tilbage.

Mohamed Salah var fremtrædende, da han både bragte sit hold foran og siden lagde op til kampens andet mål.

Liverpool kom foran efter 35 minutter, da VAR-dommerne skønnede, at Liverpool skulle have straffespark. Det udnyttede Salah i vanlig sikker stil.

Syv minutter efter pausen satte Liverpool i kontra, hvor Salah med en perfekt ydersideaflevering spillede Alex Oxlade-Chamberlain fri på kanten af feltet.

Sidstnævnte tog et par træk og scorede fra en position omkring straffesparkspletten.

Liverpool havde fuldstændig styr på kampen og kunne have scoret yderligere, men i et stramt program, var der ingen grund til overanstrengelse. De tre blev cruiset hjem.

Næste opgave venter allerede om tre dage, når Southampton besøger Anfield.

